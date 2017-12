Sturmschäden kein wirtschaftlicher Schaden So stark wie dieses Jahr wehte es lange nicht mehr. Das hat Folgen für Sachsens Wälder.

Pendler auf dem Fahrrad, Sportler, Rentner, Kindergruppe – alle zieht es täglich in den Wald im Dresdner Norden. Auch Sturm Herwart war im Herbst da – und zerrte an den Bäumen. © Sebastian Kahnert/dpa

Stürmisch war es in diesem Jahr: Erst windete es im Sommer, dann zog im Oktober Herwart über das Land hinweg. Etwa 690 000 Kubikmeter Wurfholz sind dabei in Sachsen entstanden, allein 540 000 Festmeter sind es im von Sachsenforst bewirtschafteten Staatswald. Das geht aus dem Waldzustandsbericht für das Jahr 2017 hervor, der am Mittwoch vorgestellt wurde.

Ähnlich starke Schäden habe es zum letzten Mal 2007 gegeben, als Kyrill über das Land hinwegfegte. Viele der Sturmschäden durch Herwart sind mittlerweile beseitigt, die Wege seien wieder begehbar. Etwa ein Drittel des Wurfholzes ist bereits aufgearbeitet und, so berichtet Sachsens Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft Thomas Schmidt (CDU), ist schon vermarktet. Die verbleibenden zwei Drittel sollen über neue Verträge bis zum Frühjahr regulär vermarktet werden.

Das Preisniveau für den Festmeter habe sich dabei im Vergleich zum Vorjahr gehalten, erklärt Renke Coordes, Pressesprecher des Ministeriums. Mit Preisen von etwa 88 bis 93 Euro pro Kubikmeter Holz rechnet Coordes für Nadelschnittholz in normaler Qualität. An Wert verliere durch den Sturm nur das Holz, das beim Sturz zerbricht. Teurer seien lediglich die Ernte und die Aufarbeitung des Wurfholzes im Vergleich zur üblichen Ernte. Dass sich das Wurfholz so gut vermarkten ließ, liege auch daran, dass Sachsen stärker vom Sturm betroffen war als die umliegenden Länder; so gab es keinen hohen Konkurrenzdruck. Zudem habe Herwart zu einem günstigen Zeitpunkt gewütet, erklärt der Sprecher. Denn durch die anstehenden kalten Wintermonate könne das Holz gut gelagert werden; Zeitdruck sei also kein preissenkender Faktor. Oftmals konnte das Holz zudem über schon bestehende Verträge vermarktet werden.

Der Zustand der Bäume ist stabil

Thomas Schmidt zeigte sich trotz einiger Probleme zufrieden mit Sachsens Wäldern. Um den Bericht zu erstellen, haben Gutachter etwa 6 800 Bäume auf Faktoren, wie Blatt- oder Nadeldichte, Alter, Schädlingsbefall und Verfärbungen untersucht. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Gesundheitszustand von Sachsens Bäumen weder verbessert noch verschlechtert. 16 Prozent der Waldbäume weisen dem aktuellen Bericht zufolge einen hohen Schaden auf, etwa 41 Prozent der Bäume einen schwachen.

Sorge bereite den Forstverantwortlichen vor allem der deutliche Trend steigender Nadelverluste. Aber auch die Eiche verlor in diesem Jahr mehr Blätter als üblich. Beispielsweise Pilzerkrankungen oder Raupenbefall sorgten dafür, dass der Blattverlust von 20 auf 25 Prozent anstieg.

Veränderungen zeigte auch die Rotbuche in diesem Jahr. Während diese Baumart 2016 durch besonders viele Bucheckern auffiel, trugen die Bäume dieses Jahr mehr Laub und weniger Eckern. Immer mehr dieser sogenannten Mastjahre mit vielen Früchten gebe es; eine Entwicklung, die klimatisch bedingt sei.

Auch Schädlinge habe es gegeben, wenn auch nicht in großen Mengen. Etwa drei Millionen Euro kostete die Bekämpfung. Investiert werden musste auch in die Verkalkung des Waldes. Beispielsweise Magnesium soll den übersäuerten Boden neutralisieren. Rund 1,67 Millionen Euro habe das gekostet. Eine Entwicklung, die Umweltaktivisten von Greenpeace als kritisch erachten. „Es ist wichtiger, sich mit den Ursachen zu beschäftigen als im Nachhinein mit den Symptomen“, erklärt Sandra Hieke. Sie kritisiert, dass es in Deutschland viele Monokulturen gibt, die angreifbarer sind. „Wir brauchen natürliche, durchmischte Wälder“, fordert die Waldexpertin, denn „die sind stabiler.“ Sachsens Wald sei zu jung. Zudem halte sich der Freistaat nicht an die Nationale Biodiversitätsstrategie, die etwa fünf Prozent holznutzungsfreie Waldflächen vorsieht.

Auch die Grünen erkennen diese Probleme. „In ganz Sachsen sind nur 2,6 Prozent der Waldfläche aus der forstlichen Nutzung genommen. Das ist viel zu wenig“, kommentiert Wolfram Günther.

Thomas Schmidt verteidigt die aktuelle Forstpolitik des Freistaats und plädiert zwar für einen Mischwald, jedoch einen strukturierten. Auch junge Bäume seien da wichtig. 13,34 Millionen Euro kostete dieser Waldumbau im aktuellen Jahr.

