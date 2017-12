Stühlerücken am Kabinettstisch Am Montag stellt Ministerpräsident Michael Kretschmer sein neues Kabinett vor – mit dabei ein „harter Hund“ und „Leute, die anpacken wollen“.

Michael Kretschmer ist seit Mittwoch dieser Woche im Amt. Die sächsische Verfassung schreibt im Artikel 60 vor, dass der Ministerpräsident die Staatsminister und Staatssekretäre beruft. © Robert Michael

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) drängelt, denn er will den Fahrplan für den Machtwechsel in der Dresdner Staatskanzlei weiter einhalten. Nach seiner erfolgreichen Wahl zum Regierungschef am Mittwoch möchte er nun am kommenden Montag die neue Ministerriege vorstellen, für deren Berufung er allein zuständig ist.



Punkt zehn Uhr, so die Ankündigung des 42-Jährigen, wird er auf einer gemeinsamen Sitzung der beiden Regierungsfraktionen von CDU und SPD im Landtag die Mitglieder der künftigen Staatsregierung vorstellen. Alle bisherigen Minister unter Ex-Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) sind seit dessen Rücktritt nur noch geschäftsführend im Amt und müssen nun abwarten, ob Kretschmer erneut auf sie zurückgreift oder sich für personelle Alternativen entscheidet. An welchen Kriterien er sich bei seinen Personalentscheidungen orientiert, hatte Kretschmer im Vorfeld erklärt. Die von ihm ausgewählten Kabinettsmitglieder sollen allesamt „Leute sein, die anpacken wollen“ und dem von ihm bereits intern bestimmten neuen Finanzminister attestierte er, ein „harter Hund“ zu sein – ohne dessen Namen schon offiziell bekannt zu geben.



Wie sich Sachsens neuer Kabinettschef auch entscheidet, der Spielraum für Personalrochaden ist für ihn nicht sonderlich groß. So wird der Koalitionspartner SPD wie im Koalitionsvertrag geregelt weiter drei Minister stellen. Gesetzt ist damit SPD-Landeschef Martin Dulig in seinem bisherigen Amt als Wirtschaftsminister. Da die Sozialdemokraten zudem keinen Anlass für eigene personelle Wechsel haben, werden für sie künftig auch wieder Wissenschafts- und Kunstministerin Eva-Maria Stange und Integrationsministerin Petra Köpping am Dresdner Kabinettstisch sitzen. Kretschmers Möglichkeiten beziehen sich letztlich allein auf jene sieben Ministerien, über die die CDU laut Koalitionsvertrag verfügen darf.



Wir geben vorab eine Einschätzung zur bisherigen Arbeit der dortigen Minister und ihren Aussichten für ein Weitermachen – oder wem sie möglicherweise Platz machen müssen.

