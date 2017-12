Studie prüft Gefahr durch abgelassenes Kerosin

Dresden. Das Ausmaß der Umweltverschmutzung, die durch das gezielte Ablassen von Flugzeugtreibstoff über dem Freistaat entsteht, bleibt weiter unbekannt.

Die Staatsregierung musste jetzt auf Anfrage des Landtagsabgeordneten Wolfram Günther (Grüne) einräumen, dass man über keine Informationen dazu verfügt. Man wisse nicht, wie oft es in Sachsen zu dem als „Fuel Dumping“ bezeichneten Verfahren kommt und wie viele Tonnen Treibstoff dabei freigesetzt werden, teilte Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) mit.

Das Ablassen von Kerosin ist eine Notmaßnahme, um das Gewicht des Flugzeugs vor einer Landung auf das maximal zulässige Landegewicht abzusenken. Durch die dabei frei werdenden Dämpfe kann es bei Menschen zu Haut- und Atemwegsreizungen sowie in schweren Fällen auch zu Kopfschmerzen und Übelkeit kommen. Bisher, so Schmidt, seien aber keine entsprechenden Fälle bekannt. Mehr Klarheit über mögliche Gefahren durch „Fuel Dumping“ erhoffe man sich künftig von einer Studie, welche die Umweltministerkonferenz der Länder in Auftrag gegeben hat. (SZ/gs)

