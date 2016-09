Studenten fordern mehr Geld für ihre Hochschulen Das Geld im Landeshaushalt reicht weder für eine ordentliche Ausbildung noch für Mensen.

Mehr Geld für die Hochschulen soll es geben. Für die Vertreter der Sächsischen Studenten ist das aber noch zu wenig. Gerade basteln Landtag und Regierung am Doppelhaushalt für die Jahre 2017 und 2018. Im Entwurf ist an einigen Stellen mehr Geld als bisher für die Hochschulen im Freistaat vorgesehen. „Trotzdem ist noch Luft nach oben, wenn die Hochschulbildung im Freistaat auch künftig so breit und gut aufgestellt sein soll“, sagt Felix Ramberg von der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS). Deutlich mehr Geld müsse her.

So hangeln sich viele Wissenschaftler von befristetem zu befristetem Vertrag. Gerade am Hochschuldidaktischen Zentrum oder am Zentrum für Lehrerbildung in Sachsen wären Dauerstellen für eine langfristige Qualitätssicherung notwendig. Seit Monaten wird der sogenannte Rahmenkodex diskutiert. Er soll die Personalsituation und die Lage von Wissenschaftlern an den Hochschulen verbessern und ihnen eine berufliche Perspektive bieten. „Schlussendlich muss Geld für die Umsetzung bereitstehen“, erklärt Ramberg.

Die Studentenwerke im Freistaat sollen laut Haushaltsentwurf insgesamt eine Million Euro mehr bekommen. Diese Mittel werden laut KSS nahezu komplett in die dringende Sanierung der Mensa der TU Freiberg gesteckt werden müssen. „Sie hat unter dem jahrzehntelangen Sparzwang gelitten“, sagt Paul Hösler von der KSS. Zwar wurden die Studentenwerke im letzten Haushalt des Freistaats mit mehr Geld bedacht. Das gliche jedoch dem berühmten Tropfen auf einen heißen Stein. „Der durch Einsparungen verursachte Investitionsstau auf verschiedenen Ebenen lässt sich nicht einfach aufholen“, erklärt Hösle. Das betrifft sowohl die Studentenwerke als auch die Hochschulgebäude und die Bibliotheksbestände. Die Studentenvertreter fordern deshalb eine Erhöhung des Geldes für die Hochschulen über 2025 hinaus. (jam)

