Strobl soll Generalstaatsanwalt werden Oberster Chef aller 350 Staatsanwälte in Sachsen wird offenbar Hans Strobl, Präsident des Amtsgerichts Dresden.

Neuer Generalstaatsanwalt soll Hans Strobl werden. Der Hauptstaatsanwaltsrat habe dem Vorschlag des Justizministeriums zugestimmt, hieß es am Mittwoch in Justizkreisen. Strobl, seit vier Jahren Präsident des Amtsgerichts Dresden, wird damit Nachfolger von Klaus Fleischmann, der Ende Februar in den Ruhestand gegangen ist. Gestoppt werden könnte das Besetzungsverfahren noch durch Konkurrentenklagen unterlegener Bewerber. Strobl war bis zur Ernennung zum Amtsgerichtspräsidenten acht Jahre lang Leiter der Staatsanwaltschaft Leipzig, der größten Anklagebehörde in Sachsen. Zuvor arbeitete er bei der Generalstaatsanwaltschaft, unter anderem als Pressesprecher.

Der Generalstaatsanwalt führt die Aufsicht über die sechs Staatsanwaltschaften. Er ist Ermittlungsbehörde in Strafverfahren wegen Staatsschutzdelikten und Landesverrats. Bei ihm ist auch die Integrierte Ermittlungseinheit (Ines) angesiedelt, die sich mit besonders komplexen Verfahren befasst. 2015 wurde zudem ein Sonderdezernat zur Bekämpfung politisch motivierter Kriminalität eingerichtet. (SZ/lot)

