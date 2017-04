Streit ums Lößnitzbad Die Grünen-Fraktion will, dass der Stadtrat in die Umgestaltung des Freibads zur offenen Badestelle einbezogen wird.

Es ist ruhig am Lößnitzbad. Die Badesaison hat noch nicht begonnen. Weniger still ist die Diskussion um die Kiesgrube. Die Grünen im Stadtrat kritisieren die Umgestaltung zur offenen Badestelle – haben deshalb einen Antrag gestellt. Andere Fraktionen halten die neue Lösung jedoch für sinnvoll. © Arvid Müller

Auf der Internetseite der Stadtbäder und Freizeitanlagen GmbH Radebeul (Sbf) ist die Veränderung schon eingetragen. Dort steht: „Das Lößnitzbad ist unsere wunderschöne offene Badestelle.“ Also kein Freibad mit Eintritt und Aufsichtspersonal mehr, sondern ein Badesee, in dem jeder auf eigene Gefahr schwimmen kann. Diese Ankündigung sorgte in den letzten Wochen für Aufregung. Doch durfte die Sbf die Entscheidung zur Umgestaltung der Kiesgrube überhaupt alleine treffen?

Nein, glaubt die Fraktion der Grünen im Stadtrat. „In unseren Augen muss diese absolut grundlegende Entscheidung vom Stadtrat abgesegnet werden“, sagt Fraktionsmitglied Martin Oehmischen. Die Grünen haben deshalb einen Antrag bei der Stadt eingereicht. Darin heißt es: Die wesentliche Veränderung im Lößnitzbad von einem städtischen Freibad in eine offene Badestelle müsse mit allem Für und Wider im Stadtrat und auch mit der Bürgerschaft diskutiert werden. Die Fraktion bezieht sich dabei auf die Sächsische Gemeindeordnung. Laut derer müssen Entscheidungen über wesentliche Veränderungen von öffentlichen Einrichtungen vom Stadtrat getroffen werden.

Das fordert die Grünen-Fraktion jetzt auch für das Lößnitzbad. Erst danach sei eine Entscheidung möglich, schreiben die Stadträte in ihrem Antrag. Die Sbf habe handstreichartig das Lößnitzbad als städtisches Freibad zur Disposition gestellt und die Umwandlung in eine offene Badestelle vom Aufsichtsrat absegnen lassen. Dieser habe damit seine Kompetenzen überschritten, heißt es von der Fraktion.

Martin Oehmischen denkt, dass die Kiesgrube zwar zunächst ein paar Jahre als offene Badestelle geöffnet wird. „Aber dann stellt man fest, dass es diese und jene Schwierigkeiten gibt und das Bad wird früher oder später geschlossen“, befürchtet der Stadtrat. Winfried Lehmann, Aufsichtsratvorsitzender der Sbf und zweiter Bürgermeister Radebeuls hatte dieser Sorge im Gespräch mit der SZ widersprochen. Er sagte, dass das Badeareal in den nächsten Jahren sogar noch weiter ausgebaut werden soll. Das Nachbargrundstück sei als Standort für einen neuen Sportplatz im Gespräch.

Von der größten Fraktion im Stadtrat, der CDU, dürfen die Grünen wohl keine Zustimmung erwarten. Fraktionsvorsitzender Ulrich Reusch geht davon aus, dass der Antrag zurückgewiesen wird. Er hält das Vorgehen der Grünen für reinen Populismus. Die Entscheidung über die Umgestaltung des Lößnitzbades sei nicht Sache des Stadtrates. „Dafür haben wir ja städtische Gesellschaften“, so Reusch.

Seiner Meinung nach ist die Umgestaltung zur offenen Badestelle gut und sachgerecht. „Die Lösung ist wirtschaftlich und auch im Interesse der meisten Nutzer“, so der CDU-Mann. Viele Badegäste hätten sich gewünscht, zeitiger oder auch später am Abend schwimmen zu können. Das sei wegen der wegfallenden Öffnungszeiten nun möglich. „Es entsteht ja keine wilde Badestelle, sondern das Gelände wird weiterhin gepflegt“, sagt Reusch.

Ähnlich sieht das Uwe Wittig von den Freien Wählern. In der zweitstärksten Stadtratsfraktion sei man mehrheitlich für die offene Badestelle sagt er. Die Entscheidung sei im Sbf-Aufsichtsrat mehrheitlich beschlossen und dort gut begründet worden. Für den Stadtrat zieht auch das soziale Argument, dass nun der Eintritt wegfällt. „Es gibt in Radebeul auch Leute, die aufs Geld achten müssen.“

Für Wittig ist die Umgestaltung eine gute Möglichkeit, um das Bad weiter zu erhalten. „Es will ja auch niemand, dass dort ein Drecksloch entsteht“, sagt er. Die Stadt habe von Anfang an bekundet, das Gelände noch aufzuforsten und weiterhin zu reinigen. Wittig findet es schade, dass gegen die Idee von einigen gleich Stimmung gemacht werde. Am Roten Haus am Dippelsdorfer Teich funktioniere die offene Badestelle auch seit Jahrzehnten. „Dort wird es sehr positiv von der Bevölkerung angenommen“, sagt Wittig.

zur Startseite