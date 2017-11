Streit um Ladenöffnung am Heiligabend Weil er dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, fordern Gewerkschaften einen Einkaufsverzicht. Aber nicht alle Geschäfte in Sachsen bleiben geschlossen. Das Sortiment wird aber eingeschränkt sein.

Die Altmarktgalerie in Dresden gibt viel auf das Weihnachtsgeschäft. „Ded Moros“ (Väterchen Frost) und „Snegurotschka“ (Schneemädchen, Schneeflöckchen) locken jeden Januar russische Touristen in das Center, weil Weihnachten dort erst zu Beginn des Jahres gefeiert wird. Auch am Heiligabend hat das Einkaufszentrum diesmal geöffnet. © Sven Ellger (Archiv)

Geschenke in letzter Minute zu besorgen, könnte in Sachsen dieses Jahr schwierig werden. Da der Heiligabend auf einen Sonntag fällt, gelten eingeschränkte Ladenöffnungszeiten. Supermärkte und Discounter dürfen jedoch öffnen. Daran gibt es Kritik: Die Gewerkschaften wünschen sich, dass die Läden ganz geschlossen bleiben. Verdi hat zu einem Einkaufsverzicht am Heiligabend aufgerufen.

Nach dem sächsischen Ladenöffnungsgesetz dürfen Geschäfte zwischen sieben bis 14 Uhr höchstens drei Stunden öffnen, wenn der Heiligabend auf einen Sonntag fällt. Das gilt allerdings nur für solche Läden, die vor allem Lebens- und Genussmittel im Angebot haben, Bäckereien, Zeitschriften- und Blumenhändler sowie Verkaufsstellen von Weihnachtsbäumen. Sachsens Kommunen können in diesem Fall nicht auf eine Ausnahmeregelung zurückgreifen. Laut dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag ist es ihnen gesetzlich untersagt, die im Jahr zur Verfügung stehenden Sonntagsöffnungen auf den 24. Dezember zu legen.

„Wir haben die Unternehmen kürzlich auf die Rechtslage aufmerksam gemacht“, sagt Silke Martin vom Handelsverband Sachsen. Eine Rückmeldung, wie viele Händler öffnen wollen, gebe es noch nicht. Der Discounter Aldi hat mitgeteilt, seine Filialen am 24. Dezember bundesweit geschlossen zu halten. „Am Heiligabend denken wir hier vor allem an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach einer langen, intensiven Woche in Ruhe das Weihnachtsfest begehen sollen“, begründete der Handelskonzern die Entscheidung.



Von den deutschlandweit mehr als 5000 Supermärkten der Ketten Rewe und Penny bleiben lediglich die sogenannten Filialmärkte komplett geschlossen. Die rund 1200 selbstständigen Kaufleute im Rewe-Netz könnten dagegen in Eigenregie entscheiden. „Es gibt einige, die aufmachen wollen“, sagte ein Rewe-Sprecher. Auch die Mehrzahl der Edeka-Märkte wird von Selbstständigen geführt. Diese würden ebenfalls eigenständig über ihre Öffnungszeiten entscheiden, so das Unternehmen.



Auch in den Einkaufspassagen wird der Heiligabend unterschiedlich geregelt. In Dresden wird die Altmarktgalerie am Heiligabend von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein, heißt es vom Centermanagement. Das benachbarte Karstadt-Warenhaus bleibt geschlossen, ebenso die Centrum-Galerie.



Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) plädierte für die Sonntagsruhe: „Sie sollte generell als Grundprinzip gelten, der Schutz der Arbeitnehmer steht im Vordergrund, erst recht wenn der Heilige Abend auf einen Sonntag fällt.“ Weihnachten sei die Zeit der Besinnung und der Familie und nicht des Kommerzes. (mit dpa)

