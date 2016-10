Strategie für starke Demokratie Was tun, wenn Pegida, AfD & Co. marschieren und für sich reklamieren, das Volk zu sein? Ein Dresdner Kongress sucht nach Antworten und seine Teilnehmer bekommen von einem prominenten Gastredner einige Tipps.

EU-Parlaments-Präsident Martin Schulz spricht auf dem Kongress „2gather“ in Dresden-Hellerau. © kairospress

Angesichts wachsender Fremdenfeindlichkeit und rechtsextremer Gesinnungen hat EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD), dazu aufgerufen, die Demokratie offensiv zu verteidigen. Diejenigen, die sie angriffen und riefen „Wir sind das Volk“, müssten in die Schranken gewiesen werden, sagte Schulz vor rund 350 Zuhörern am Sonntag auf einem Kongress in Dresden. „Diese Leute sprechen nicht für das Volk.“ Vielmehr wollten sie Andersdenkende einschüchtern und ihnen ihre Meinung aufzwingen. Dagegen gelte es aufzustehen: „Wir sind die Mehrheit. (...) Einigkeit macht stark.“

Im Mittelpunkt des Kongresses standen Strategien, wie Attacken auf die Demokratie zu begegnen sei. Demokratische Werte könnten nur gemeinschaftlich und nicht etwa durch eine „Renationalisierung“ geschützt werden, betonte Schulz. Es sei eine Illusion zu glauben, dass man ein Land einzäunen könne und dann die Globalisierung schon vorbeilaufe.

Im Kampf gegen den Rechtspopulismus gälten die Grundsätze „Wehret den Anfängen“ und „Kein Instrument der Demokratie für die Zerstörer der Demokratie“. Insofern müsse die bestehende Staatsform wehrhaft sein, bemerkte Schulz, der für seine Rede viel Beifall bekam.

Seit Samstag hatte der Dresdner Verein Straßengezwitscher mit einem „2gather“-Kongress nach Antworten auf den zunehmenden Fremdenhass gesucht. Vertreter aus Politik, Journalismus, Zivilgesellschaft und Kultur diskutieren bis Sonntag im Festspielhaus Hellerau über Ursachen und Strategien gegen Angriffe auf die Demokratie.

Der Verein informiert regelmäßig über Demonstrationen von Rechten und Angriffe auf Flüchtlingsheime. Sein Gründer Johannes Filous und dessen Mitstreiter verteidigten eine tolerante Gesellschaft, lobte der Präsident des Europäischen Parlaments. „Das sind Helden.“ (dpa)

