Strategie für Kornmarkt gesucht Bautzens Stadträte wollen gemeinsam die Probleme auf der Platte angehen. Doch die Positionen gehen weit auseinander.

Vor einem Monat eskalierte es auf dem Kornmarkt. Am Abend des 15. September gingen junge Flüchtlinge und Deutsche aufeinander los. Schon in den Monaten zuvor krachte es immer wieder zwischen den Gruppen auf der Platte. Anwohner beschwerten sich über Lärm und Dreck, Polizisten waren zuletzt täglich vor Ort. Nach den Ausschreitungen präsentierte die Stadt einen Maßnahmenkatalog, der neuerliche Gewalt auf der Platte verhindern soll. Doch vielen Stadträten geht das nicht weit genug. Schon jetzt habe sich der Maßnahmenkatalog faktisch wieder in Luft aufgelöst, kritisiert FDP-Stadtrat Mike Hauschild. „Die Maßnahmen der Stadt reichen nicht aus“, meint auch Angela Palm (Die Linke).

Immerhin gibt es zwei Punkte, an denen die Stadt festhält: Zum Ersten laufen Ordnungsamt und Polizei gemeinsam auf dem Platz Streife – hier wurden laut Stadtsprecher André Wucht bis Ende November konkrete Termine vereinbart. Zum Zweiten sollen ab nächstes Jahr Streetworker in der Innenstadt, aber auch in anderen Problemvierteln eingesetzt werden. Die Finanzierung ist jedoch noch ungeklärt.

Den Bautzener Stadträten ist das zu dünn. Sie haben sich deshalb zusammengesetzt, um einen überparteilichen Vorschlag zur Befriedung der Platte zu erarbeiten. „Wir wollen gemeinsam Strategien entwickeln, um dem Geschehen in Bautzen entgegenzuwirken“, erklärt SPD-Stadtrat Roland Fleischer. „Der CDU-Fraktion ist vor allem wichtig, dass jetzt zügig eine Einigung zur Vorgehensweise erfolgt, damit der Kornmarkt, aber auch die anderen Brennpunkte in der Stadt, nicht aus dem Blickfeld geraten“, fügt CDU-Stadtrat Matthias Knaak hinzu.

Allerdings gehen die Vorstellungen unter den Stadträten weit auseinander. Während Karl-Heinz Lehmann vom Bürger Bündnis Bautzen eine Videoüberwachung auf der Platte für sinnvoll hält, stemmt sich Mike Hauschild dagegen. Eine Videoüberwachung oder ein Alkoholverbot seine eine kopf- und hilflose Reaktion. „Das führt zu einer zusätzlichen Verunsicherung der eigenen Bürger.“ Claus Gruhl vom Bündnis 90/Die Grünen fände ein temporäres Alkoholverbot dagegen durchaus hilfreich.

Platz umgestalten

Einen gestalterischen Ansatz verfolgt die SPD: Um die Platte bürgerfreundlicher zu machen, könne man dort mehr Bäume, Blumenkübel und Bänke aufstellen. Eventuell könne man auch im Bereich des Reichenturms eine kleine Bühne errichten, schlägt SPD-Stadtrat Roland Fleischer vor.

Matthias Knaak warnt vor Schnellschüssen. Notwendig sei vielmehr ein abgestimmtes Konzept, das von allen wichtigen Akteuren in der Stadt getragen wird.

Angela Palm von den Linken betont, dass es nicht die Lösung gibt, sondern viele verschiedene Bausteine notwendig sind. Die Linken-Stadträtin ist davon überzeugt, dass viele einzelne Aktivitäten dazu beitragen könnten, das Bild von Bautzen in der Öffentlichkeit wieder geradezurücken. „Den Kornmarkt als Treffpunkt mit Aktionen zu untersetzen, das finde ich ganz wichtig“, sagt Palm mit Rückblick auf das Bürgerfest am Sonnabend vor einer Woche. Man dürfe den Platz aber auch nicht isoliert betrachten, betont sie.

Stille Mehrheit aktivieren

So will beispielsweise die SPD bei den Schulen ansetzen: Man könne in allen Schulen zeitgleich einen Aktionstag gegen Rechtsextremismus veranstalten und im Vorfeld diese Thematik in den Schulen altersgerecht diskutieren, so Fleischer. Steffen Tech vom Bürgerbündnis würde gern die stille Mehrheit der Bautzner aktivieren und dazu bewegen, Gesicht gegen Gewalt zu zeigen. „Leider haben wir alle bisher kein Mittel gefunden“, bedauert er.

Wolle man zeitnah etwa mit Jugendklubs, Freiflächen oder Bolzplätzen etwas erreichen, seien dafür finanzielle Mittel erforderlich, sagt Claus Gruhl. Sehr kritisch sieht der Grünen-Stadtrat, dass die Verwaltung bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 diesbezüglich die ausgetretenen Pfade nicht verlassen hat. Weder habe man andere Prioritäten gesetzt, noch den Stadtrat in die Planung mit einbezogen. „Folglich werden im Haushalt 2017 de facto keine zusätzlichen Mittel für all die Vorschläge zur Verfügung stehen“, bedauert Gruhl. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde 2017 nichts Substanzielles passieren. Er freue sich schon auf den nächsten Sommer, meint Gruhl spitz. In den nächsten Tagen wollen sich die Fraktionen des Bautzener Stadtrates weiter austauschen, um sich schließlich auf einen Lösungsvorschlag zu einigen. Bei 32 Stadträten wird das mit Sicherheit kein leichtes Unterfangen.

