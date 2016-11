Straßensammlung für behinderte Menschen Mit dem Geld werden die diakonischen Beratungsstellen in Sachsen unterstützt. Oft wissen diese nicht, wie sie ihre Angebote finanziell aufrechterhalten sollen.

Die Diakonie Sachsen sammelt landesweit eine Woche lang für behinderte Menschen. Das Geld soll den 17 diakonischen Beratungsstellen im Land zugute kommen. Die Kommunen hätten deren Finanzierung in den zurückliegenden Jahren erheblich reduziert, obwohl die Beratung behinderter Menschen eine gesetzliche Pflicht sei, teilte die Diakonie am Freitag zum Auftakt der Haus- und Straßensammlung in Leipzig mit. Oft wüssten die Stellen nicht, wie sie die notwendigen Angebote aufrechterhalten sollten. In Leipzig wurde das Publikum mit verschiedenen Aktionen eingeladen, sich in die Erfahrungswelt von Menschen mit Behinderungen einzufühlen. (dpa/sn)

