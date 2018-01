Straftat aus Hass vorgetäuscht Ein Döbelner soll versucht haben, zwei Bekannte zu überfahren. Jetzt stand er wegen Körperverletzung und Eingriff in den Straßenverkehr vor Gericht.

Döbeln. Am frühen Morgen des 5. Februar 2017 soll ein 23-jähriger Döbelner vor dem Eiscafé Venezia in Döbeln mit Bekannten eine Auseinandersetzung gehabt haben. Es kam zu einer Rangelei, nach der der Mann in seinen Pkw stieg. Er legte den Rückwärtsgang ein und soll versucht haben, zwei seiner Bekannten zu überfahren. Die konnten noch rechtzeitig beiseite springen. Einer soll sogar auf ein Fensterbrett gesprungen sein. So steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Wegen des Vorfalls stand der 23-Jährige jetzt vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurden ihm gefährliche Körperverletzung und der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr.

Von den vier geladenen Zeugen waren in der Verhandlung zwei nicht erschienen. Der Mann und die Frau sollten von der Polizei vorgeführt werden. Das gelang jedoch nicht. Die Zeugen waren nicht auffindbar.

Der Angeklagte leugnete die Tat. „Ich habe nicht versucht, jemanden zu überfahren“, sagte er. Er schilderte, dass es an dem Tag eine Auseinandersetzung vor dem Eiscafé gegeben hat. Sein Fahrzeug will er jedoch in der Zwingerstraße vorm Haus seiner damaligen Freundin geparkt haben. „Ich ging zu meinem Auto und fuhr weg“, sagte er. Vor der Auseinandersetzung hatte er seine damalige Freundin angerufen. Die kam zum Eiscafé. Freunde, mit denen sie zusammen gefeiert hatte, kamen hinterher. Dann soll es zu der Auseinadersetzung gekommen sein. Gleiches schilderte auch die damalige Freundin des Beschuldigen in der Zeugenbefragung. „Mein Bruder kam hinterher“, sagte sie. „Ich kenne ihn. Er fing Streit an. Ich sagte zum Angeklagten, dass er in sein Auto steigen und wegfahren soll. Das tat er. Überfahren wollte er niemanden.“ Bei der Auseinandersetzung sei er verletzt worden. Er hätte eine Wunde am Kopf davongetragen.

Ein weiterer Zeuge, einer der beiden Geschädigten, schilderte den Vorfall ähnlich. „Es hat nie eine Gefahrensituation gegeben“, sagte er. „Niemand ist auf ein Fensterbrett gesprungen.“ Beide Zeugen berichteten aber, dass der Bruder der Zeugin, der den Streit anfing, stark alkoholisiert gewesen sei. Er ist einer der beiden Zeugen, die in der Verhandlung fehlten. Die andere Zeugin, die ebenfalls nicht zur Verhandlung gekommen ist, soll nach Aussage der beiden anwesenden Zeugen die Polizei gerufen haben. Das hätte sie aber nur aus Hass getan. Sie war früher mit dem Angeklagten zusammen. Einer Aufforderung der Polizisten, am nächsten Tag aufs Revier zu kommen und eine Aussage zu machen, folgte keiner der Zeugen. Alle mussten bei der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden.

Richterin Marion Zöllner spricht den Angeklagten frei. „Es gab keine gefährliche Situation“, sagte sie in der Urteilsbegründung. Das Urteil ist rechtskräftig.

