Strafprozesse dauern häufig zu lange Beim Opferschutz hat der Gesetzgeber Fehler gemacht, kritisiert Gilbert Häfner, der neue Präsident des Oberlandesgerichts Dresden.

Dresden. Die steigende Zahl großer Strafprozesse setzt das Landgericht Dresden zunehmend unter Druck. In der gegenwärtigen Situation könne niemand garantieren, dass es durch die überlange Dauer der Verfahren nicht zu vorzeitigen Entlassungen aus der Untersuchungshaft komme, sagte der bisherige Präsident des Landgerichts, Gilbert Häfner, am Montag in Dresden. Häfner übernimmt am 1. Dezember das Amt des Präsidenten des Oberlandesgerichts Dresden. Sein Nachfolger ist Martin Uebele (58), der bisherige Präsident des Amtsgerichts Chemnitz.

In der jüngsten Zeit habe er regelmäßig Überlastungsanzeigen der Strafkammern erhalten, sagte Häfner. „Wir jonglieren am Rande des Abgrunds, darum beneide ich Herrn Uebele nicht“. Das Landgericht habe drei zusätzliche Strafkammern eingerichtet und zudem Zivilrichter als Verstärkung einsetzen können. Dennoch bleibe die Lage schwierig. „Viele Verfahren dauern zu lange“, sagte Häfner. Es gebe viele Gründe für diese Entwicklung – einer davon sei die Ausweitung des Opferschutzes. Jeder Nebenkläger habe das Recht, sich auf Staatskosten durch einen Rechtsanwalt im Prozess vertreten zu lassen. In einigen Großverfahren säßen Dutzende Nebenklägervertreter einem oder zwei Staatsanwälten gegenüber. Häfner: „Da hat der Gesetzgeber einen Fehler gemacht.“ Wenn in einem Strafprozess mehrere Nebenkläger gleich gelagerte Interessen vertreten, sollten sie nur noch von einem Rechtsanwalt vertreten werden dürfen. Sozialpsychologische Betreuung sei keine Aufgabe des Strafprozesses, sagte er.

Als eine Zukunftsaufgabe der Justiz nannte er die Spezialisierung der Richterschaft. Das Landgericht Dresden habe bereits in zahlreichen Bereichen des Zivilrechts Spezialzuständigkeiten geschaffen. Dadurch sei die Qualität der Rechtsprechung sehr hoch. Ab dem 1. Januar kommt eine Spezialkammer für Bau- und Architektenrecht hinzu. (SZ/lot)

