Strafe für Förderschullehrerinnen

Zwei Pädagoginnen einer Förderschule für geistig Behinderte in Grimma sind vom Amtsgericht wegen Körperverletzungen und Beleidigungen zu Geldstrafen von mehreren Tausend Euro verurteilt worden. Der Strafrichter sah es als erwiesen an, dass eine 47-jährige Heilpädagogin einem geistig behinderten Schüler auf den Hinterkopf geschlagen hat. Zudem habe sie einer Mitschülerin 2015 zu große Brotstücke in den Mund gesteckt, so dass sich das Mädchen verschluckte und einen Würgereiz erlitt. Sie soll 8 000 Euro Geldstrafe zahlen. Eine 50-jährige Lehrerin habe unter anderem einem geistig behinderten Schüler ihre Missachtung mit den Worten ausgedrückt: „Kurze Haare, kurzer Verstand.“ Sie wurde zu 4 000 Euro Geldstrafe verurteilt. Das Gericht stützte sich bei der Verurteilung auf Schilderungen von Zeuginnen aus der Schule.

Die Pädagoginnen sind allerdings weiter an der Schule im Dienst. Ein Sprecher der Leipziger Bildungsagentur sagte, man warte zunächst das schriftliche Urteil ab, bevor über arbeitsrechtliche Konsequenzen entschieden werde. Zudem ist noch eine Berufung in der nächsten Instanz möglich. Die nun verurteilten Frauen hatten im Prozess keine Aussage gemacht. (svh)

