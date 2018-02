Strafanzeige gegen Görlitzer Landrat

Erst neulich wurde wieder ein toter Wolf mit Schusswunden entdeckt, welcher bei einem Verkehrsunfall getötet worden ist. Auch wurde eine Wölfin mit amputierten Bein (wahrscheinlich Tellereisenfallen) an einer Autobahnen vor nicht allzu langer Zeit gefunden. -->Wenn die Wölfe durch Blei in ihrer Zurechnungsfähigkeit beeinträchtigt werden, also durch Blei verblöden oder Wölfe durch Menschen stark traumatisiert werden, dann macht man Notwehrattacken oder irrationales Verhalten wahrscheinlicher! Durch Tierquälerei haben auch Hunde schon ihre Besitzer zerfleischt. Erst kürzlich gab es auch wieder einen solchen Fall in den USA. Ethia reagierte richtig. Bernd Lange verhält sich leider auch nur wie ein Populist und nicht wie ein Vertreter des Rechtsstaats. Zudem ist er in ökonomischen und ökologischen Belangen verantwortungslos und nicht genügend erfolgreich. Mit Willkür, Tierquälerei, Selbstjustiz, Panikmache, Hysterie, Belobigungen für Inkompetenz, Ignoranz, Ausrottung honoriert man Wahn.