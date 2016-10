Stören Handys den Schulfrieden? In jeder Schule gibt es andere Regeln. In der einen sind die Mobiltelefone verboten. Andere verwenden sie sogar im Unterricht.

Fast jeder Schüler der Oberschulen und Gymnasien besitzt ein Handy. Manche dazu noch ein Tablet. Ohne geht kaum einer aus dem Haus. Doch während des Unterrichts ist die mobile Technik oft störend. Aber nicht immer. Ob und wie die Handys genutzt werden dürfen, ist in allen Bildungseinrichtungen in der Hausordnung geregelt. Die sieht aber überall anders aus.

Ob ein Buch oder Smartphone auf dem Tisch liegt, ist egal

Während des Unterrichts muss das Handy ausgeschaltet sein. So die klare Regel am Lessing-Gymnasium Döbeln. Doch die Hausordnung lässt Ausnahmen zu, sofern sie der Lehrer für die Gestaltung des Unterrichts für möglich oder nötig hält. Werde beispielsweise in Deutsch eine Erzählung behandelt, sei es ihm egal, ob das dazugehörige Leseheft vor dem Schüler auf dem Tisch liegt oder ein Smartphone , in dem derselbe Stoff in Form eines E-Books abrufbar ist, erklärt Schulleiter Michael Höhme. „Die Abdeckung mit Smartphones bei Schülern ist inzwischen sehr hoch“, meint er. Damit sie nicht zum Störenfried werden, müssen diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, damit rechnen, dass das Handy eingezogen wird.

Für die Fahrschüler ist eine telefonische Verbindung wichtig

Bei 600 Schülern ein Handyverbot durchzusetzen, hält Lothar Weisheit, Leiter des Martin-Luther-Gymnasiums Hartha für unrealistisch. „Außerdem widerspricht es dem Zeitgeist“, meint er. Prinzipiell sei das Handy im Unterricht aber auszuschalten, es sei denn, der Lehrer gestattet die Verwendung für Recherchen zum aktuellen Thema. Außerdem seien etwa 90 Prozent der jungen Leute Fahrschüler. „Sie müssen kommunizieren können“, so Weisheit.

Striktes Handyverbot – auch in den Pausen

Vor dem Betreten des Schulhauses ausschalten und erst nach dem Verlassen des Gebäudes am Nachmittag wieder einschalten – so lautet die einfache Regel an der Oberschule Am Holländer in Döbeln. Die Mobiltelefone dürfen auch in den Pausen nicht genutzt werden. Schon beim ersten Verstoß müssen die Schüler ihr Handy abgeben. Das kann nur von einem Erziehungsberechtigten wieder bei der Schulleitung abgeholt werden. In dringenden Ausnahmefällen dürfen die Schüler aber auch im Sekretariat der Schule mit dem eigenen Handy telefonieren.

Nur in der Mittagspause darf gespielt und gesimst werden

Auf der sogenannten Partnerkonferenz der Pestalozzi-Oberschule Hartha vor zwei Jahren haben die Schüler selbst festgelegt, dass das Handy beim Betreten der Schule ausgeschaltet wird. „Inzwischen haben sie sich erkämpft, dass sie es zumindest in der Mittagspause nutzen können“, so Schulleiterin Kerstin Wilde. „Wir machen auch sporadisch Stichproben.“ Die Bestrafung, wenn jemand beim unbefugten Benutzen erwischt wird, haben die Schüler ebenfalls selbst festgelegt. Sie hat vier Phasen und reicht von der Verwarnung bis zum Abholen des eingezogenen Handys durch die Eltern bei der Schulleitung. Auch solche Regeln gehören zu einer berufsvorbereitenden Schule, meint Wilde. Denn auch viele Arbeitgeber fordern, dass die Handys beim Betreten der Firma ausgeschaltet werden. Trotzdem dürfen die Schüler ihre Mobiltelefone manchmal bei Gruppenarbeiten auch im Unterricht nutzen.

Der Ermahnung folgt das Einziehen des Handys

Nur selten wird das Handy bisher von Fachlehrern der Peter-Apian-Oberschule in Roßwein als Lehrmittel eingesetzt. Grundsätzlich gilt: Während des Unterrichts bleibt das Mobiltelefon ausgeschaltet in den Taschen. In den Pausen darf es genutzt werden. Hält sich jemand nicht daran, gibt es zuerst eine Ermahnung, beim zweiten Verstoß wird das Handy eingezogen. Allerdings gäbe es in dieser Beziehung kaum Probleme an der Schule.

Für Internetrecherchen gibt’s Computer und interaktive Tafeln

Handys gehören inzwischen zum Alltag, trotzdem stören sie den „Betriebsfrieden“. Deshalb müssen sie während des Unterrichts an der Waldheimer Oberschule ausgeschaltet sein. „Sind Recherchen im Internet nötig, kann der Lehrer mit der Klasse ins Medienzimmer gehen. Außerdem haben wir in fast jedem Zimmer eine interaktive Tafel, über die zum Beispiel auch Lehrfilme gezeigt werden können“, sagt Schulleiter Jürgen Köber. Trotzdem gestattet er Ausnahmen. Wenn der Schüler einem Lehrer glaubhaft versichert, dass ein Anruf dringend notwendig ist, darf er mit dem Handy auch in der Schule telefonieren.

Striktes Verbot im vergangenen Jahr gelockert

In zweifacher Hinsicht ist das Handyverbot an der Geschwister-Scholl-Oberschule Roßwein im vergangenen Jahr gelockert worden. „Die Lehrer haben sich darauf geeinigt, dass die Schüler die Handys in den Pausen nutzen dürfen. Aber nicht filmen“, sagt der stellvertretende Schulleiter Gerd Baumert. Außerdem darf sich der Schüler ein eingezogenes Handy jetzt nach dem Unterricht selbst wieder abholen. Früher war das den Eltern vorbehalten. Ohnehin sei die Nutzung der Handys an der Schule schwierig. Denn es gibt kein Wlan.

