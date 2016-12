Störche feiern Silvester im Rödertal Statt in Afrika verbringt ein Storchenpaar den Winter in Wachau. Und das ist mittlerweile gar nicht mehr so selten.

Störche über Wachau. Eigentlich müssten die Zugvögel ja dieser Tage im warmen Afrika sein. Aber offenbar ziehen sie es vor, hier zu bleiben. © Heike Lamprecht

Da staunten Heike und Raimar Lamprecht nicht schlecht: Störche über Wachau und das zu Weihnachten? „Den ersten Storch haben wir bereits am Montagnachmittag gesichtet, einen Tag später flogen zwei Störche dann über Herrichs Dorfteich“, berichten die beiden SZ-Leser aus Wachau. Einen der Störche konnten sie dann beim „Fischzug“ am abgelassenen Teich beobachten – und hielten das für Dezember ungewöhnliche Storchenschauspiel dann auch per Fotoapparat fest.

Ob die Störche gar nicht erst weggeflogen waren oder auf ihrem Weg gen Afrika vielleicht auch wieder umgekehrt sind? Eine Antwort lässt sich nur schwer finden. Allerdings ist es längst wohl gar nicht mehr so ungewöhnlich, dass auf Grund des Klimawandels manche Störche nicht mehr auf den beschwerlichen Flug in den warmen Süden aufbrechen. Wobei offenbar nicht nur der Klimawandel schuld ist, wie Experten wissen. Nicht zuletzt, weil Störche auch in den Regionen Deutschlands überwintern, in denen nach wie vor regelmäßig Schnee im Winter fällt und das Thermometer frostige Minusgrade zeigt. Manchmal ist einfach der Mensch der Grund. Denn viele füttern die Störche – und auch andere eigentliche Zugvögel. Allerdings machen nicht wenige Vogel-Experten auch Aufzuchtprogramme, und vor allem in den Jahren zwischen 1980 und 1990 seien durch gezielte Käufe von Jungtieren dafür verantwortlich, das immer mehr Störche auf den „Abflug“ im Winter verzichten. Aus touristischen Gründen hatte man in diesen Jahren unter anderem in Baden-Württemberg Störche aus Bulgarien und Polen angesiedelt – und gefüttert. Diese Population hat sich also quasi einfach daran gewöhnt, es sich hierzulande auch im Winter gutgehen zu lassen. Nicht zuletzt, weil Störche durchaus auch im Winter ausreichend Futter finden, wie die Experten erklären.

Der Hauptgrund aber, da sind sich die Wissenschaftler einig, ist der Klimawandel. Denn in den vergangenen 25 Jahren blieben laut einer vor zwei Jahren veröffentlichten Studie der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten und des Bundesamts für Naturschutz mittlerweile Teile der Population von immerhin 64 der 305 regelmäßig in Deutschland auftretenden Zugvogelarten hier.

zur Startseite