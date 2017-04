Stinkefinger für Pannenhelfer Wenn Autofahrer andere beleidigen, steht oft Aussage gegen Aussage. In diesem Fall aber ist das anders.

Passiert nicht nur im Straßenverkehr oft, diese obszöne Art der Beleidigung wird allerdings meist nicht angezeigt. Diesmal ist das anders und wird teuer für die Autofahrerin. © Claudia Hübschmann

Eine Autofahrerin hat es offenbar sehr eilig. Sie drängelt, rüpelt und beleidigt. Nun sitzt sie vor Gericht. Denn sie soll einem Pannenhelfer nicht nur den „Stinkefinger“ gezeigt, sondern ihn auch verbal übel beleidigt haben.

Die 39-jährige Dresdnerin ist von Meißen in Richtung Radeburg unterwegs, als am Straßenrand zwei Autos stehen. Der Fahrer eines Opel Vectra hat die Warnblinkanlage eingeschaltet, dahinter steht ein Pannenfahrzeug mit gelber Rundumleuchte. Die Frau kann es nicht abwarten, will überholen. In diesem Moment fährt der Opel an, fast wäre es zum Zusammenstoß gekommen. „Was macht ihr hier, ihr Idioten“, soll die Dresdnerin gerufen haben und dann weitergefahren sein.

Das Pannenfahrzeug fährt ihr hinterher. Mehrfach sei er ausgebremst worden, so dessen Fahrer, und die Frau habe ständig den „Stinkefinger“ gezeigt. An einer Baustellenampel muss die Frau schließlich anhalten. Der Fahrer des Werkstattwagens steigt aus, will sie zur Rede stellen. „Ich wollte ihr sagen, dass das nicht geht, was sie da macht“, so der 54-Jährige. Doch die Frau schließt die Fenster, verriegelt die Türen, zeigt mehrfach den Stinkefinger.

Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückgeht, öffnet sie die Tür und schreit: „Ihr Arschlöcher haltet auch noch zu denen.“ Jetzt ist es dem Fahrer zu bunt. Er zeigt die Frau wegen Beleidigung an. „Ich bin ja täglich unterwegs und erlebe viele Sachen. Aber das war einfach zu viel“, sagt der Mann. Er habe noch nie jemanden angezeigt. „Sie tut mir leid, so wie sie hier jetzt sitzt, ich wollte ihr nur ins Gewissen reden“, sagt er als Zeuge vor Gericht.

Die Dresdnerin kommt auch jetzt nicht auf die Idee, sich bei dem Mann zu entschuldigen, sondern fühlt sich im Recht. Nicht sie habe ihn ausgebremst, sondern er sie, behauptet sie. Die Beleidigungen streitet sie ab. Sie habe nur gefragt, ob er nicht mal sein Gehirn einschalten wolle, sagt sie. Dass es ein Pannenfahrzeug war, das am Straßenrand stand, habe sie nicht erkannt. Das Auto habe viele Aufkleber gehabt. „Ich dachte, es sei ein Rallye-Auto“, sagt sie.

Normalerweise gehen solche Sachen aus wie das Hornberger Schießen. Denn oft gibt es bei derartigen Auseinandersetzungen keine Zeugen, steht Aussage gegen Aussage. Diesmal ist das allerdings anders. Denn an der Ampel musste noch eine andere Autofahrerin warten. Die 36-Jährige bekam die Auseinandersetzung mit, bestätigt auch die Beleidigungen. Die Angeklagte war ihr schon vorher aufgefallen. Sie kam von links angerast, hätte ihr beinahe die Vorfahrt genommen.

Im Rückspiegel sah sie, wie die Frau mit den Händen wild gestikulierte. Sie bestätigt auch, dass die Angeklagte mehrfach den Stinkefinger zeigte, den Pannenhelfer ausbremste und beleidigte. Die Frau sei sehr impulsiv und aufgebracht gewesen, sagt sie, und das ist wohl sehr freundlich formuliert.

Angesichts der Beweislage rät Richterin Ute Wehner der Angeklagten, ihren Einspruch gegen den Strafbefehl, gegen den sie Einspruch eingelegt hatte, zurückzunehmen. Nachdem sie dies mit ihrer Anwältin beraten hat, macht sie das auch. So wird die Geldstrafe wenigstens nicht höher, kostet sie ihr ungehöriges Verhalten „nur“ etwa einen Tausender.

Auch wegen Nötigung war die Frau angezeigt worden. Dieses Verfahren wurde bereits eingestellt.

