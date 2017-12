Stille Nacht geht an die Seele Christel Rieger ist seit einigen Jahren verwitwet. Die 59-jährige Görlitzerin ist ganz froh, auch dieses Weihnachten wieder arbeiten zu gehen.

Ein paar Kerzen und etwas Tanne: Für Christel Rieger ist Weihnachten seit dem Tod von Eltern und Ehemann eher eine schwierige Zeit. © Ronald Bonß

Es ist ein furchtbares Gefühl, wenn Weihnachten jemand nicht mehr mit am Tisch sitzt. Wenn der Platz leer bleibt zum ersten Mal nach dem Tod eines Menschen, der einem viel bedeutet hat. Ich bin dem Tod oft begegnet in den vergangenen Jahren, privat und beruflich. Ursprünglich habe ich Fachkraft für Anlagen und Geräte gelernt. Nach der Wende war ich arbeitslos und habe eine Weiterbildung gemacht. Seit einigen Jahren arbeite ich in einem Pflegeheim in Görlitz. Wenn jemand stirbt, merkt man das. Der Mensch isst kaum noch, trinkt weniger. Wir versuchen immer, am Bett zu sitzen, wenn es soweit ist. Es ist wichtig, dass man nicht allein ist beim Sterben.

2010 ist meine Mutter gestorben. Im April hatte sie mich angerufen nach einem Arztbesuch und nur gesagt: „Ich habe Krebs, und der hat wohl schon im ganzen Körper gestreut.“ Am 13. August starb sie. Drei Jahre später, genau am selben Tag, verstarb mein Vater. Er hatte Demenz. Wenige Monate danach wurde bei meinem Mann ein Tumor in der Lunge festgestellt. Das war im April 2014. Er bekam eine Chemotherapie, vertrug sie aber sehr schlecht und blieb deshalb die ganze Zeit über im Krankenhaus. Er war schon vorher nicht gesund, hatte einen Herzinfarkt gehabt und war Diabetiker. Am Anfang hat er noch versucht, zu kämpfen. Irgendwann hat er aufgegeben. Am 8. Mai ist er gestorben. Wir haben 32 Jahre zusammen gelebt, sind durch dick und dünn gegangen. Ich glaube, ich war so im Schock, ich habe einfach weiterfunktioniert. Alles organisiert, was nötig war, die Beerdigung, die Erbangelegenheiten. Dabei geholfen hat mir bestimmt die Tatsache, dass ich seit einigen Jahren ehrenamtlich für die Bürgerhilfe Görlitz arbeite, ältere und kranke Menschen betreue und dadurch einfach weiß, was zu erledigen ist in so einem Fall.

Das kann einen allerdings nicht darauf vorbereiten, wie sich das anfühlt, wenn man allein ist. Ich habe mich voll in die Arbeit gestürzt. Für die Bürgerhilfe habe ich dann noch ein Trauercafé gegründet. Aber wenn ich nach Hause kam – es fühlte sich ein wenig an wie im Theater. Irgendwie makaber. Auf der Bühne wird erst gestorben, eine Szene später sitzen welche da und reden und essen, und man sitzt dabei und guckt und versteht das alles nicht so richtig. Ein Mensch stirbt, und alles geht einfach so weiter. Am schlimmsten ist es an den Geburtstagen, Jahrestagen und zu Weihnachten. Das sind Tage, mit denen man besonders viele Erinnerungen verbindet. Früher waren wir immer zusammen, meine Eltern, mein Mann, mein Sohn. Am ersten Heiligen Abend nach dem Tod meines Mannes hatte ich Frühdienst. Von zehn bis zwölf Uhr gab es ein Programm mit Weihnachtsliedern für unsere Bewohner. Ich bin ziemlich schnell rausgegangen und habe geweint. Diese Lieder gehen einem an die Seele. Ganz schlimm ist es bei „Stille Nacht, Heilige Nacht“. Da weine ich immer. Aber, denke ich, solange man weinen kann, ist man noch ein Mensch.

Inzwischen versuche ich, anders damit umzugehen. Ich höre privat kaum klassische Weihnachtslieder, sondern lieber etwas von Roland Kaiser. Ein Lied, das mich sehr bewegt, stammt von Andreas Fulterer, der vergangenes Jahr an Krebs starb, mit 55 Jahren. Es heißt: „Die Liebe bleibt.“ Die Wohnung dekoriere ich nur dezent, Kerzen, ein wenig Tanne. Ohnehin finde ich, dass dieses ganze Dekorieren und Schenken überbewertet wird. Kommerz ist einfach nicht der Sinn von Weihnachten. Sondern: Sich besinnen und in Gemeinschaft sein mit Menschen, die einem wichtig sind.

Wenn es mir mal ganz schlecht geht, laufe ich bei einem bestimmten Reisebüro vorbei und sehe nach, was für Tagesfahrten angeboten werden. Einmal war ich in der Nudelfabrik in Riesa und neulich mit einer Freundin, die ebenfalls Witwe ist, in Berlin. Das ist nur ein Tag, und manche lachen darüber, aber mir tut so eine kleine Auszeit gut. Ich habe zudem das Glück, dass ich mit meinem Sohn und einigen Menschen viel und intensiv reden kann – mit einigen Freundinnen, Kollegen und auch Menschen, die ich durch mein Ehrenamt kenne. Ich bin sehr dankbar für diese Menschen. Geholfen hat mir übrigens auch ein Rat, den mir einmal eine ältere, allein lebende Dame gab. Sie erzählte, dass sie jeden Morgen in den Spiegel guckt und laut zu sich selbst sagt: „Guten Morgen! Ich wünsche dir einen schönen Tag!“ Das mache ich jetzt auch so. Wer nie in so einer Situation war, wird das vermutlich komisch finden. Aber es ist so schwer und zugleich so notwendig, sich zu motivieren. Gerade an den kurzen, dunklen, trüben Tagen, wie wir sie derzeit erleben.

Mittlerweile führen wir beim Trauercafé nicht nur Gruppentreffen durch und unternehmen gemeinsam etwas, sondern bieten auch Einzelgespräche an. Das ist uns sehr wichtig, weil viele Menschen nicht in der Gruppe sprechen können. Viele stehen sehr allein mit den Gefühlen, die sich nach so einem Schicksalsschlag entwickeln, ob das ein Tod ist oder eine schwere Krankheit. Wir haben in unserer Gesellschaft viele Hilfsangebote, aber die Menschen verkriechen sich mit ihren Nöten. Es wird zwar viel kommuniziert, aber die Leute reden nicht über das, was sie im Tiefsten bewegt. Ich kenne viele, die zum Arzt gehen und sich Tabletten holen, um weiter zu funktionieren. Ich kann den Menschen, die zu uns kommen, kein Rezept bieten, wie sie die Trauer aushalten. Aber ich frage fast immer: „Wie stellen Sie sich Ihr Leben nun vor? Denn Sie müssen ja nun einen neuen Weg gehen.“ Ja, das ist es: Man muss lernen, einen neuen Weg zu gehen.

Ich hoffe, ich bin auf einem ganz guten Weg. Ich bin inzwischen Koordinatorin der Bürgerhilfe und sehr stolz auf unsere Arbeit. Wir sind 14 Ehrenamtliche und besuchen und helfen kranken, pflegebedürftigen, einsamen Menschen. Unterstützen sie bei Behördengängen, gehen mit ihnen einkaufen oder einfach mal nur einen Kaffee trinken und reden. Dieses Jahr veranstalten wir am 28. Dezember wieder einen besinnlichen Nachmittag für Menschen, die sonst alleine wären. Ganz wichtig für mich ist außerdem meine Arbeit im Pflegeheim, auch wenn wir sehr eingespannt sind. Dieses Jahr habe ich Weihnachten Spätdienst. Danach werde ich wohl gemütlich mit einer Freundin Glühwein trinken und den Abend ausklingen lassen. Übrigens war ich im Advent zum ersten Mal seit dem Tod meines Mannes wieder bei einem Weihnachtskonzert im Görlitzer Theater. Am Schluss wurde „Stille Nacht“ angestimmt. Es war schön, aber mir kamen wieder die Tränen.

