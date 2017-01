Stiefvater quält Neunjährigen Wegen Körperverletzung muss sich ein 36-jähriger Waldheimer vor Gericht verantworten. Er bezichtigt seine Exfrau der Lüge.

© Symbolbild/André Braun

Der Angriff seines Stiefvaters kam für den neunjährigen Jungen unvermittelt. Der Mann drückte ihn mit dem Rücken gegen den Kleiderschrank, packte ihn am Hals und zog ihn nach oben. Als die Beine des Jungen den Boden nicht mehr berührten, ließ ihn der Stiefvater fallen. Das Kind schlug mit den Knien auf Spielzeug auf, das am Boden lag. Es erlitt kleine blutende Wunden und Würgemale am Hals. Wegen der Tat, die sich am 7. März 2016 ereignet haben soll, und einem weiteren Angriff am Folgetag stand der Waldheimer jetzt vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde ihm Körperverletzung in zwei Fällen.

Am 7. März habe der Angeklagte die Wohnung seiner getrennt lebenden Ehefrau aufgesucht. Zur Familie gehören zehn Kinder. Nicht alle, so auch der Neunjährige, sind die leiblichen des Angeklagten. Zur Tatzeit habe zwischen den Nocheheleuten ein erbitterter Sorgerechtsstreit um ihre Kinder geherrscht. In der Wohnung der Frau sei der Angeklagte auf seinen neunjährigen Stiefsohn getroffen und habe ihn aufgefordert, Wäsche zusammenzulegen. Dann sei der Angeklagte wieder gegangen. Das Kind habe die Wäsche mit in sein Zimmer genommen. Als der Mann zwei Stunden später zurückkehrte und sah, dass die Wäsche noch nicht gelegt war, habe er den Neunjährigen erneut attackiert. Die Szenerie soll sich am nächsten Tag wiederholt haben, da der Auftrag des Stiefvaters noch immer nicht ausgeführt war. Als der am Abend die Wohnung betrat, saß der Neunjährige in der Küche beim Essen. Wieder habe er ihn am Hals gepackt und dann gegen den Herd geschmissen. Der Junge sei zu Boden gefallen. Als er aufstand, soll ihn der Angeklagte in den Po getreten haben. So steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Chemnitz.

Der Angeklagte bestreitet die Taten. Die Vorwürfe soll seine Exfrau erhoben haben, um das Sorgerecht für die Kinder zu erhalten. „Wir haben am Abend des 8. März harmonisch auf der Couch gesessen“, wiederholt er mehrmals. „Wenn etwas vorgefallen wäre, hätten die Kinder Angst gehabt.“

Die Mutter des Kindes befand sich am 7. März im Krankenhaus. Am Abend wurde sie entlassen, habe aber erst am nächsten Tag von dem Vorfall erfahren. Am 8. März telefonierte sie auch mit der Mutter des Angeklagten. Diese habe durch das Telefon gehört, wie ihr Sohn mit einem Kind schimpfte. Dann habe das Kind geschrien. „Es war kein Schreien mehr“, sagt sie vor Gericht. „Es war ein grässliches lautstarkes Quieken.“ Wie sie weiter erklärt, sei dem Angeklagten schon oft nahegelegt worden, anders mit den Kindern umzugehen. Als sie das Kind quieken hörte, habe sie das Telefongespräch beendet und die Polizei gerufen. Noch am selben Abend sei die Mutter mit ihren Kindern in ein Frauenhaus geflüchtet. Als die Mutter des Mannes die Kinder dort am nächsten Tag besuchte, habe sie die Würgemale am Hals des Neunjährigen gesehen.

Auch das Opfer sagt in der Verhandlung als Zeuge aus. Einfühlsam befragt Richterin Marion Zöllner den Jungen. Widerspruchsfrei erzählt der Neunjährige, wie der Stiefvater ihn an den beiden Tagen traktiert hat. Wegen der Würgemale und der Schmerzen im Hals habe er gemeinsam mit seiner Mutter einen Arzt aufgesucht.

Gegen den Angeklagten laufen noch weitere Verfahren wegen Körperverletzung an Kindern. Weil es sich in diesem Fall um einen Sorgerechtsstreit handelt, der ins Strafrecht mündet, müssen weitere Zeugen gehört werden. Deshalb wird das Verfahren fortgesetzt. Dann soll auch der ältere Bruder des Jungen als Zeuge vernommen werden. Er hatte die Taten beobachtet und schon bei der polizeilichen Vernehmung von den Misshandlungen berichtet.

zur Startseite