Sternsinger segnen die Staatskanzlei

Michael Kretschmer (CDU) mit den Sternsingern in der Staatskanzlei © dpa

Dresden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat am Freitag in Dresden rund 150 Sternsinger empfangen. Die Kinder aus dem Bistum Dresden-Meißen und dem sächsischen Teil des Bistums Görlitz überbrachten der Staatskanzlei den Segenswunsch „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus). „Es hilft, dass es Menschen wie euch gibt“, sagte Kretschmer. Es sei wichtig, an die Bedürftigen in der Welt zu erinnern und ihnen zu helfen.

Mit Blick auf das diesjährige Sternsinger-Thema „Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit“ sagte er: „Kinderarbeit ist etwas, was wir nicht wollen.“ Zugleich würdigte er die Aktion der Sternsinger und den Segenswunsch als einen „beruhigenden Moment für Menschen, die an Gott glauben.“

Die Mädchen und Jungen sensibilisierten bei ihrem Besuch in der Staatskanzlei dafür, was Kinderarbeit bedeutet. Als Könige farbenfroh verkleidet brachten sie mit Liedern und Texten das Thema näher, das sie als „traurigen Stern“ bezeichneten. Nach Angaben des Bistums Dresden-Meißen arbeiten in Indien mehr als 200.000 Kinder als Teppichknüpfer.

Sternsinger wollen auf die Nöte anderer Menschen aufmerksam machen. Bei der Aktion zu Beginn jedes Jahres ziehen Hunderttausende Kinder als Heilige Drei Könige verkleidet von Haus zu Haus und sammeln Spenden für Bedürftige in armen Ländern.

Das Motto der 60. bundesweiten Hilfsaktion von Kindern für Kinder in diesem Jahr lautet: „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit“. Es will darauf aufmerksam machen, dass Kinder weltweit unter gesundheitsgefährdender Arbeit sowie unter Ausbeutung leiden. Schätzungen des Missionswerkes „Die Sternsinger“ zufolge müssen weltweit rund 152 Millionen Kinder regelmäßig arbeiten.

Katholiken feiern am Samstag (6. Januar) das Fest der Heiligen Drei Könige. Das Sternsingen ist vor allem in katholischen Regionen weit verbreitet, aber oft beteiligen sich auch evangelische Kirchengemeinden. Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). (epd)

