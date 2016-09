Steinreiches Vogtland – Schmuck aus regionalen Schätzen Bianca Hallebach hat ein Faible für Mineralogie und Geologie. Die Goldschmiedin nutzt das für ihre eigenen Kreationen.

Goldschmiedemeisterin Bianca Hallebach arbeitet in ihrem Atelier am Altmarkt in Plauen an einem ihrer Felsenringe. Foto: Claudia Drescher/dpa © dpa

Quarze, Limonite oder Pseudomorphosen zaubern ein Funkeln in Bianca Hallebachs Augen. „Meine Liebe zu Mineralien und Steinen ist fast schon fanatisch“, sagt die Goldschmiedemeisterin und Gestalterin aus Plauen. Und: „Das Vogtland ist steinreich.“

Aus den Schätzen der vogtländischen Natur kreiert sie Schmuckstücke: Mithilfe von Wachsmodellen gießt sie die Oberflächen von Gesteinsformationen in Gold und Silber, setzt Zirkone aus der Göltzsch oder Topase vom wenige Kilometer entfernten Schneckenstein in Ringe und Anhänger.

Steine wie Mineralien kauft die 47-Jährige jedoch nicht im Großhandel. Stattdessen klettert sie kreuz und quer durch die vogtländische Natur. „Man läuft aber nicht einfach ohne Ziel los“, erklärt sie. Vielmehr recherchiere sie zuvor in Archiven zum Altbergbau, um so mögliche Fundstellen auszumachen. Auf diese Weise habe sie bereits verschollene Pingenzüge oder das Mundloch eines alten Stollens wiederentdeckt.

Die Geschichte des Bergbaus im Vogtland reiche weit länger zurück als die des Erzgebirges. Die früheste Besiedlung gehe auf die Kelten zurück, die ersten guten Schmiede Mitteleuropas. Im Vogtland suchten sie bereits in der Bronzezeit um 1500 vor Christus nach Erzen. Man könnte meinen, Bianca Hallebach hat Geologie studiert. Doch ihr Wissen über die vogtländische Ur- und Frühgeschichte hat sie sich in ihrer Freizeit angeeignet. Mittlerweile gibt sie ihre Kenntnisse auch bei geologischen Wanderungen weiter. Sie ist mehrfach „vorbelastet“, wie Hallebach erzählt. Ihr Großvater war Obersteiger. „Mit seiner Mineraliensammlung bin ich aufgewachsen.“ Ihre Gesellenzeit habe sie zudem in Freiberg verbracht und dabei zufällig im Internat der Bergakademie gewohnt.

Seit 25 Jahren arbeite sie an eigenen Kreationen, für die sie auch schon Plauener Spitze oder die fast ausgestorbene Fluss-perlmuschel aufgegriffen habe. Felsen haben es ihr aber besonders angetan. „Viel mehr als von der Optik bin ich fasziniert von der Haptik. Das Befühlen dieser Felsen ist etwas ganz Besonderes, Erdgeschichte live sozusagen“, sagt sie. Beim Tragen des Schmucks könne man sich an diesen Felsen erinnern und die Kraft aus Jahrmillionen in den Alltag mitnehmen.

Rund 5 500 Gold- und Silberschmiede gibt es laut Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) bundesweit. Das sind 1 000 Betriebe mehr als 2004. Seitdem ist der Beruf zulassungsfrei, die Zahlen gingen jahrelang nur nach oben. Seit 2015 ist erstmals ein minimaler Rückgang zu verzeichnen. Das Gewerk macht laut ZDH-Statistik jährlich etwa eine Milliarde Euro Umsatz.

Doch während Juweliere zunehmend mit dem Onlinehandel mithalten müssten, sei das Internet für Goldschmiede keine Konkurrenz, sagt Rainer Fein, Vizepräsident des Zentralverbands der Deutschen Goldschmiede. „Dafür ist dieses Handwerk einfach zu individuell“, meint der Goldschmied aus Stuttgart. Online könne man zwar Standardprodukte erstehen, erlebbar sei der Schmuck aber nicht. (dpa)

