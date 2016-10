Steigende Internetkriminalität beschäftigt Behörden

Im Internet sind immer mehr Kriminelle unterwegs, die auch die sächsischen Behörden auf Trab halten. Die Zahl der Fälle entwickle sich stetig nach oben, erklärte das Landeskriminalamt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Konkretere Angaben wollte der Sprecher nicht machen. Die Liste der Straftaten reiche von Betrug über Vermögensdelikte bis hin zu Waffenhandel. Da immer mehr private und öffentliche Dinge im Internet erledigt würden, steige auch die Möglichkeit krimineller Machenschaften.

Konkrete Zahlen über die aktuellen Entwicklungen seien nur wenig aussagekräftig, erklärte der LKA-Sprecher. Das liege unter anderem an der extrem hohen Dunkelziffer. Betroffene zeigten Delikte nicht an, weil sie um ihre Reputation fürchteten. Zuständig für Internetkriminalität ist in Sachsen seit Sommer 2014 ein spezielles „Cybercrime-Competence Center“. Innenminister Markus Ulbig (CDU) hatte auf eine kleine Anfrage erklärt, dass Auskünfte über Arbeit und Erfolge der Abteilung nicht öffentlich gegeben werden. (dpa)

