Stechender Geruch in Eibenstock

Anwohner mehrerer Straßen im erzgebirgischen Eibenstock haben am Donnerstagnachmittag über Übelkeit geklagt. Wegen eines stechenden Geruchs in der Luft waren unter anderem die Polizei, Feuerwehren der umliegenden Ortschaften, der Rettungsdienst und Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde im Einsatz. Trotz verschiedener Messungen konnte bisher nicht festgestellt werden, woher der Geruch kam, so die Chemnitzer Polizeidirektion.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt acht Personen im Alter von 18 bis 82 Jahren leicht verletzt, darunter auch Einsatzkräfte der Feuerwehr. Die Ermittlungen dauern an. (szo)

zur Startseite