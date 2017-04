Staugefahr in Radebeul Vier Monate lang müssen Autofahrer stadteinwärts eine Umleitung nehmen.

Ab 18. April wird die Meißner Straße auf Höhe von Schloss Wackerbarth zwischen Friedsteinstraße und Wackerbarthstraße halbseitig gesperrt. Wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilt, finden dann Straßenbauarbeiten statt. Außerdem wird der Abwasserkanal saniert und die Trinkwasserleitung neu verlegt.

Nach jetzigem Stand sollen die Arbeiten bis Mitte August andauern. In dieser Zeit müssen Autofahrer, die stadteinwärts unterwegs sind, eine Umleitung nehmen. Sie führt über die Cossebauder, Kötitzer, Emil-Schüller-, Güterhof- und Bahnhofstraße zurück zur Meißner Straße.

Im Zuge der Bauarbeiten soll auch die Haltestelle der Straßenbahnlinie 4 vor Schloss Wackerbarth saniert werden, sagt Falk Löscher, Sprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). In Zukunft soll es an dieser Stelle auf jeder Straßenseite eine Haltestelle geben. Zunächst fahre die Linie 4 weiter nach Plan. Wenn sie wegen der Bauarbeiten ausfällt, wollen die DVB rechtzeitig drüber informieren, so Lösch.

