Staufalle A4 125 Millionen Euro für Sachsens Autobahnen: Die meisten Baustellen nerven Autofahrer zwischen Görlitz und Chemnitz.

Tempolimits, verengte Fahrsteifen und Stau: Vor allem auf der A4 müssen Autofahrer in diesem Sommer viel Geduld aufbringen. © Thorsten Eckert

Sachsens Autobahnen kommen in die Jahre, und mit dem Alter steigen die Kosten. Rund 125 Millionen Euro fließen in diesem Jahr in die Sanierung von Strecken, die in den 1990er-Jahren ausgebaut wurden. Das sind knapp 30 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren. Mehr Geld heißt aber auch mehr Ärger mit Baustellen. Vor allem entlang der A4 wird es zwischen Görlitz und Chemnitz immer wieder eng. In den Ferien und zu Stoßzeiten drohen Stau und Stop-and-go-Verkehr. Die wichtigsten Baustellen im Überblick ...

Die Hauptschlagader: Frischer Asphalt und neue Leitplanken für die A4



Entlang von Sachsens Ost-West-Querung A4 brauchen Autofahrer in den kommenden Monaten viel Geduld. Zwischen den Dresdner Abfahrten Neustadt und Altstadt lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr die verschlissene Betonfahrbahn bis August durch Asphalt ersetzen. Anschließend werden bis Oktober neue Leitplanken montiert. Die Strecke zwischen dem Dreieck Dresden-West und Dresden-Nord gehört mit über 100000 Fahrzeugen am Tag zu den am stärksten frequentierten Autobahnabschnitten in Sachsen.



Zwischen Dreieck West und Wilsdruff werden bis August nachts neue Leitplanken zwischen den Fahrbahnen angebracht. Zwischen Dreieck Nossen und Berbersdorf werden die Planken in diesem Zeitraum tagsüber gewechselt. Wegen akuter Schäden werden zwei Brücken repariert. Die Arbeiten nahe den Anschlussstellen Frankenberg und Siebenlehn sollen bis Ende Mai abgeschlossen sein. Im weiteren Verlauf der A 4 lässt das Landesamt im Bereich Chemnitz bis September Lärmschutzwände reparieren.



In Richtung Osten wird der Abschnitt zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz von Juni bis August asphaltiert, zwischen Görlitz und Kodersdorf von Juli bis September. Außerdem wird die Entwässerungsanlage im Tunnel Königshainer Berge in Fahrtrichtung Dresden saniert.



Die Verbindung nach Bayern: Neuer Belag für die A72 Chemnitz-Hof



Auch die stark befahrene Strecke zwischen Chemnitz und Hof wird zur Staufalle. Zwischen Zwickau-West und Reichenbach lässt das Landesamt auf rund zehn Kilometern Länge die Fahrbahn in Richtung Hof sanieren. Die Anschlussstelle Reichenbach wird deshalb von Ende Mai bis 7. Juni, die Anschlussstelle Zwickau-West im Anschluss bis 17. Juni gesperrt. Von Juli bis September ist dann ein rund sieben Kilometer langer Abschnitt zwischen Plauen-Ost und Treuen in Fahrtrichtung Chemnitz dran. Im Bereich der Auffahrt Plauen-Süd ist vergangene Woche die Aquaplaning-Gefahr verringert worden, indem die Oberfläche der Fahrbahn angeraut wurde. Schon im April war ein 450 Meter langer Abschnitt in dem Bereich entschärft worden, um die Fahrbedingungen bei Regen und Nässe zu verbessern. Bis Anfang August wird außerdem eine Brücke zwischen der bayerischen Landesgrenze und der Anschlussstelle Pirk Richtung Chemnitz instand gesetzt.



Am Kreuz Chemnitz wird die Überfahrt von der A4 zur A72 in Richtung Hof bis Juli neu asphaltiert. Außerdem lässt das Landesamt dort neue Leitplanken montieren. Zwischen Borna und der Autobahn 38 südlich von Leipzig entsteht ein völlig neuer Abschnitt der A72. Hier verbaut das Landesamt in diesem Jahr rund 44 Millionen Euro.



Die Pendlerstrecke: Auf der A14 wird es im Bereich Leipzig eng



Sie ist die wichtigste Verbindung zwischen den Metropolen Leipzig und Dresden und wird von vielen Pendlern genutzt. Bis Juli lässt das sächsische Landesamt die A14 in Richtung Magdeburg sanieren. Betroffen ist der rund drei Kilometer lange Abschnitt zwischen der Landesgrenze und der Anschlussstelle Leipzig-Mitte. In der Gegenrichtung beginnen die Arbeiten im August und sollen bis Oktober abgeschlossen werden. Außerdem sollen ab November zwischen Leipzig-Mitte und der Abfahrt Messegelände sieben Verkehrszeichenbrücken erneuert werden.

zur Startseite