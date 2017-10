Stau nach Unfall auf der A4

Nach dem Unfall bildet sich ein langer Stau auf der A4. © Roland Halkasch Nach dem Unfall bildet sich ein langer Stau auf der A4.

Fahrer und Beifahrer des Peugeot wurden verletzt.

Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Auf der A4 hat sich zwischen den Anschlussstellen Wilsdruff und Nossen am Samstagnachmittag ein Unfall ereignet. Ein Peugeot 3008 war in Richtung Chemnitz unterwegs, kurz nach Wilsdruff geriet er nach rechts in den Straßengraben und überschlug sich.

Angaben eines Fotoreporters zufolge verletzte sich der Fahrer des Unglücksautos schwer und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Beifahrerin verletzte sich offenbar ebenfalls schwer. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Die Autobahn war in Richtung Chemnitz zeitweise gesperrt. Es bildete sich ein bis zu zwölf Kilometer langer Stau. (fsc)

