Stau auf der A4 nach Brücken-Crash Ein Sattelschlepper rammte auf der A4 Richtung Chemnitz eine Schilderbrücke. Wegen der Reparatur-Arbeiten hat sich ein etwa 15 Kilometer langer Stau gebildet.

Ein Kran war im Einsatz, um die Lichtzeichen von der Brücke zu heben. © Tino Plunert Ein Kran war im Einsatz, um die Lichtzeichen von der Brücke zu heben.









Dresden. Weil ein Sattelschlepper gegen eine Schilderbrücke gefahren ist, gab es auf der Autobahn 4 Richtung Chemnitz zwischen Ottendorf-Okrilla und Dresden-Neustadt am Mittwochmorgen rund 15 Kilometer Stau.

Der Unfall passierte um 2.25 Uhr in der Nacht, wie die Polizei mitteilte. Weil der Schwerlasttransporter zu hoch war, blieb er an der Schilderbrücke hängen. Mit einer Höhe von 6,30 Meter soll er etwa 25 Zentimeter größer gewesen sein als für den Transport genehmigt. Die Autobahn wurde wegen des Unfalls zwischen den Abfahrten Wilder Mann und Neustadt in Richtung Chemnitz eine Zeit lang gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Während der Reparaturarbeiten wurde die rechte Fahrspur gesperrt. Mit etwa anderthalb Stunden zusätzlicher Fahrzeit mussten Autofahrer rechnen. Um die Lichtzeichen von der Brücke zu heben, wurde ein Kran eingesetzt. (szo)

