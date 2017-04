Stau am Dreieck Nossen Kilometerlang stehen die Fahrzeuge auf der Autobahn in Richtung Dresden.

Das Autobahndreieck Nossen steckt wieder im Stau. Der vorösterliche Reiseverkehr sorgt für erhebliche Behinderungen. © Norman Reßler

Nichts geht mehr am Dreieck Nossen. Hohes Verkehrsaufkommen und eine Reihe von Unfällen haben zwischen Dreieck Nossen und Wilsdruff am Donnerstagmittag für kilometerlange Staus und erhebliche Behinderungen im vorösterlichen Reiseverkehr gesorgt. Die Polizei nennt mehrere Unfälle als Ursache.

Als Umleitung wird empfohlen, die A 4 in Richtung Dresden an der Anschlussstelle Siebenlehn zu verlassen und über die Bundesstraßen 101 und 173 zur A 17, Anschlussstelle Dresden-Gorbitz, zu fahren. Von der A 14 aus lässt sich dem Stau ab Nossen-Nord in Richtung Dresden, über die B 101, Richtung Freiberg sowie die B 173 zur A 17, Anschlussstelle Dresden-Gorbitz, ausweichen. (SZ)

››› Aktuelle Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen

zur Startseite