Stanislaw, der Freundliche Der Landtag debattiert über politische Kultur. Ist Sachsen eine niedliche Monarchie?

Ist Sachsen eine niedliche Monarchie? © dpa

Von der Ankündigung erwartet Grünenfraktionschef Volkmar Zschocke nichts Gutes. Der designierte Ministerpräsident Michael Kretschmer setzt auf einen starken Staat. Die Grünen sehen darin nicht nur Chancen für Polizistenstellen und einen besseren Strafvollzug. Sie befürchten, dass Minderheiten ausgegrenzt werden könnten. „Anstatt ständig den starken Staat zu beschwören, müssen wir darüber reden, wie sich in Sachsen eine aktive, starke Zivilgesellschaft entwickeln kann“, fordert Zschocke. Die CDU habe über Jahre einen Alleinvertretungsanspruch kultiviert, der nun nicht mehr trage.

Unterstützung erhält Zschocke am Donnerstag im Landtag von der Linken. Deren Abgeordneter Lutz Richter wirft der CDU vor, „eine kleine, niedliche Monarchie“ eingerichtet zu haben, in der immerhin „Stanislaw, der Freundliche“ noch herrsche. Allerdings hätten es bei der Wahl vor drei Jahren andere Parteien versäumt, eine Option ohne CDU anzubieten.

In der von den Grünen beantragten aktuellen Stunde weist Svend-Gunnar Kirmes für die CDU die Vorwürfe als Stimmungsmache zurück: „Thema verfehlt.“ Die Union engagiere sich „für unser Sachsen und für unsere Sachsen“. Für die mitregierende SPD betont Henning Homann mit Blick auf die Bundestagswahl: „Natürlich müssen wir auch die Unzufriedenheit in Sachsen zur Kenntnis nehmen.“ Es dürfe kein „Weiter so“ geben. AfD-Fraktionschef Jörg Urban wirft den Grünen vor, selbst eine obrigkeitsstaatliche Partei zu sein. Sie brauche das, um die aus ihren Reihen geforderten Verbote durchzusetzen. Für die Staatsregierung nennt Staatskanzleichef Fritz Jaeckel (CDU) den Grünen-Vorstoß „dreist“. Die sächsische Verfassung enthalte ein klares Bekenntnis zur Demokratie. Kritik äußert er auch an der AfD. Sie maße sich an, für eine Mehrheit zu sprechen, die sie nicht hat.

