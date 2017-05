Standleitung ins Nichts

Gunnar Saft © Robert Michael

MECKERN bringt nichts? Stimmt so nicht. Erst vor ein paar Wochen haben wir uns alle gemeinsam in dieser kleinen Kolumne darüber aufgeregt, dass die Staatsregierung Sachsens Verdienstorden fast nur an Männer verteilt. Jetzt sind die da oben ganz groß eingeknickt: Auf der neuesten Ordensliste von Ministerpräsident Stanislaw Tillich tauchten diese Woche neben sieben Herren auch exakt sieben Damen auf. So was nennt man entweder Gleichberechtigung oder einen glasklaren Meckererfolg. Nur Tillichs Staatskanzlei nennt das reinen Zufall. Doch wir wissen es besser!

ZUM Glück haben wir hier gemeckert und nicht einfach unsere Landtagsabgeordneten angerufen, um sie um Hilfe zu bitten. Wie jetzt herauskam, stehen die zurzeit nämlich völlig auf der Leitung. Die Telefonanlage im Landtag ist überaltert und müsste eigentlich für 700 000 Euro auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Vor 2019, so fürchtet ein Verantwortlicher, wird das aber nicht möglich sein. Was wollen wir also tun? Laut meckern, damit die Abgeordneten schneller wieder telefonieren können? Stillhalten, damit die mal spüren, wer im Land wirklich was zu sagen hat – also wir Bürger an unseren funktionierenden Handys. Oder wir warten die nächste Ordensliste ab. Sicher stehen dann 14 Telekommunikationstechniker(innen) drauf.

zur Startseite