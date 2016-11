Stallpflicht wegen Vogelgrippe-Gefahr Geflügel darf im Landkreis Nordsachsen vorerst nur noch im Stall oder in abgedeckten Gehegen gehalten werden. Bereits aus mehreren Bundesländern wurden Vogelgrippe-Fälle gemeldet.

Für Hühner, Gänse und anderes Geflügel gilt in Nordsachsen vorerst Stallpflicht. © Symbolbild: dpa

Wegen der Vogelgrippe-Gefahr hat der Landkreis Nordsachsen eine Stallpflicht für Geflügel erlassen. Hühner, Enten, Gänse und anderes Geflügel dürfen in Risikogebieten ab sofort nur noch im Stall oder anderen abgedeckten Gehegen gehalten werden, teilte das Landratsamt am Freitag in Torgau mit. Damit solle ein Ausbruch der Vogelgrippe in Nordsachsen verhindert werden. Die Stallpflicht gilt im Umkreis von 500 Metern um die Ufer von Seen und von großen Flüsse wie Elbe, Mulde und Weiße Elster sowie in verschiedenen Kommunen. Aus mehreren Bundesländern sind Vogelgrippe-Fälle gemeldet worden, aus Sachsen aber bisher noch nicht. (dpa/sn)

