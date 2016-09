Spurensuche in Böhmen Mit neuen Methoden soll die Ursache für den „Katzendreckgestank“ gefunden werden. Erste Erfolge gibt es schon.

Die Raffinerie der Unipetrol in Litvinov ist eine der größten in Europa. Von hier soll der „Katzendreckgestank“ kommen. © euroluftbild.de/VISUM

Dass Hartmut Tanneberger Besuch von einem Staatsminister erhält, hat es noch nicht gegeben. Aber der SPD-Stadtrat von Olbernhau im Erzgebirge ist Sprecher der Bürgerinitiative „Für saubere Luft im Erzgebirge“, die sich seit Jahren über schlechte Luft beschwert. Die zieht aus dem böhmischen Erzgebirgsvorland nach Sachsen hinüber und wird von den Einheimischen mal „Böhmischer Nebel“, mal „Katzendreckgestank“ genannt.

Und dieses Thema steht inzwischen auf der Agenda zwischen Tschechien und Sachsen sehr weit oben, wie allein der Besuch bei Tanneberger zeigt. Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) war am Montag auf dem Weg ins tschechische Most, wo er seinen Amtskollegen Richard Brabec traf, als er sich auf einer Stippvisite von Tanneberger über die aktuelle Lage im Erzgebirge informieren ließ. Später begaben sich beide Minister ins Chemiewerk Unipetrol in Litvinov. Nicht nur Tanneberger ist überzeugt, dass die Ursache des Gestanks dort zu finden ist. Doch so wollten die beiden Minister den Ort ihres Treffens nicht verstanden wissen. Die Suche nach dem Verursacher hält weiter an – seit 20 Jahren.

Seitdem wurden Studien verfasst, Messungen vorgenommen und Arbeitsgruppen gebildet. Mal mehr, mal weniger intensiv kümmerten sich beide Seiten um eine Aufklärung. Doch das Ergebnis war immer wieder das gleiche: keine Beweise, keine Schuldigen, kein Ende des Gestanks. Und selbst bei guten Nachrichten will keine rechte Freude aufkommen, wie Minister Schmidt sagt: „Die Geruchsbeschwerden haben sich gegenüber dem Vorjahr halbiert. Das Problem ist, wir wissen nicht, warum.“ Immerhin gingen von Januar bis August an 69 Tagen 220 Beschwerden ein.

Viel Geld für Ursachenforschung

Brabec vergleicht die Suche mit Detektivarbeit, und sein Kollege Schmidt klingt fast verzweifelt, wenn er sagt: „Uns wäre geholfen, wenn wir die Ursachen endlich finden würden.“ Man tappt weiter im böhmischen Nebel.

Dabei gibt es durchaus Fortschritte, wie Tanneberger findet: „Früher haben die Tschechen bestritten, dass der Gestank von ihnen kommt.“ Das räumt Brabec inzwischen ein. Doch erlaubte Grenzwerte wurden nicht überschritten. Es gibt also keine Handhabe, auf Verstöße von wem auch immer zu reagieren. Brabec kündigt daher eine schnellere Reaktion an, wenn Gerüche auftreten. „Wir wollen noch eher vor Ort sein und messen, wenn Gerüche gemeldet werden.“

Dabei soll das gemeinsame, von der EU unterstützte Projekt OdCom helfen. Fast zwei Millionen Euro fließen in den kommenden drei Jahren in die Ursachenforschung. Mit dem Geld kann extra Personal bezahlt werden, das diese mobilen Messungen durchführen soll. Und es werden Probanden aus der betroffenen Region rekrutiert, die Gerüche dokumentieren. „Der von den Probanden eingeatmete Gestank wird in Kanistern aufgefangen und dann analysiert“, erklärt Projektleiterin Anja Zscheppang von der Forschungsgruppe Public Health an der Technischen Universität Dresden. Außerdem befasst sich das Projekt erstmals mit den gesundheitlichen Auswirkungen.

Parallel verfolgt Sachsen eine weitere heiße Spur: Mercaptane. Diese Substanzen entstehen als Inhalts- und Prozessstoffe in der petrochemischen Industrie, also dem, womit sich Unipetrol befasst. Sachsen hat, unterstützt von Bundesmitteln, eine Methode entwickelt, diese Stoffe zu messen. „Das ist allein schon ein großer Erfolg, wenn man bedenkt, dass bereits geringe Konzentrationen reichen, um den sehr unangenehmen Geruch wahrzunehmen“, sagt Minister Schmidt. Doch auch mehr als ein Jahr Messungen haben noch nicht zu greifbaren Ergebnissen geführt. „Wir brauchen längere Messreihen bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen“, sagt Schmidt. Die Messungen sollen auf jeden Fall auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Von OdCom wiederum werden erst 2019 erste relevante Ergebnisse erwartet.

So müssen die Erzgebirgler also weiter auf eine Lösung warten. Aktivist Tanneberger hat da seine eigenen Erklärungen: „Der Südostwind, der uns so zu schaffen macht, war in diesem Jahr seltener. Außerdem stand die Ethanolanlage von Unipetrol seit der Havarie vor einem Jahr still, vielleicht hat das ja auch was damit zu tun.“ Das wird der kommende Winter zeigen, denn die Ethanolanlage ist wieder aufgebaut und soll noch im Herbst wieder hochgefahren werden. Gehen dann die Geruchsepisoden wieder nach oben, wäre das eine Fährte im böhmischen Nebel.

zur Startseite