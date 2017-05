Spur der Verwüstung In Riesa häufen sich Containerbrände. Die Polizei sucht Zeugen.

Fast im Minutentakt war am Wochenende Alarm bei der Riesaer Feuerwehr ausgelöst worden: Binnen sechs Stunden hatten an acht verschiedenen Stellen Abfallcontainer gebrannt. Mittlerweile laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Dass ein Zusammenhang zwischen den Bränden in Weida besteht, hält die Polizei für denkbar. Hat derselbe Täter auch die Feuer im Zentrum gelegt? „Es ist nicht auszuschließen“, sagt eine Sprecherin der Polizeidirektion.

17 Fälle von Containerbränden registrierte die Polizei im vergangenen Jahr in Riesa. Nach der Walpurgisnacht sind es in diesem Jahr bereits zwölf. Trotzdem sei nicht automatisch von einem Feuerteufel auszugehen. Dass sich in Nächten wie nach Silvester oder eben der Walpurgisnacht kleine Brände häufen, sei nicht ungewöhnlich, so die Sprecherin. „Das kommt vor, es ist nichts völlig Seltenes. Wir behalten das aber trotzdem im Auge. Denn es besteht immer die Gefahr, dass doch mehr passiert, wenn das Feuer auf Gebäude übergreift.“ Die Ermittler haben es dabei nicht einfach: Zwischen dem Anzünden eines Altpapiercontainers und dem Entstehen einer einer sichtbaren Rauchwolke kann schnell eine Viertelstunde verstreichen. Die Zeit arbeitet für den Täter. Zumal fremde Leute, die an einem Container hantieren, weniger auffallen als an einem Privatgrundstück: Es könnte ja sein, dass sie dort nur ihren Abfall entsorgen wollen.

Noch schwieriger als mit Zeugenaussagen sieht es oft bei der Spurenlage aus. Das Feuer verringert die Chancen für die Ermittler, verwertbare Fingerabdrücke oder DNS-Spuren zu finden. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass Container-Brandstifter geschnappt werden – weil sie sich im Umfeld mit ihren Taten brüsten. So ging ein Feuerteufel aus Bautzen den Fahndern nach monatelangen Ermittlungen ins Netz, weil ein anonymer Brief den entscheidenden Hinweis brachte: Jemand hatte ein Gespräch zweier Männer belauscht, die damit angaben, bei Brandstiftungen dabei gewesen zu sein. Dieser Hinweis brachte die Kripo auf die richtige Fährte, so dass eine Bautzener Serie von 34 Bränden aufgeklärt werden konnte.

In dem Fall hatte ein 24-Jähriger immer wieder mit Grillanzünder getränkte Taschentücher in Altpapiercontainer, Mülltonnen, Altkleiderbehälter geworfen. Dem Arbeitslosen, der eine Beikoch-Lehre abgebrochen hatte, sei „langweilig“ gewesen, sagte er später vor Gericht. Er sei schon in der Schule als dick gehänselt worden. Mit Bierkonsum habe er vor den Taten seine Hemmschwelle gesenkt. Seine Angaben decken sich mit Beobachtungen, die erfahrene Psychologen machen: „Bei vielen Brandstiftern handelt es sich um junge Männer, die sozial schlecht integriert sind, in schwierigen Familienverhältnissen leben, die keine Arbeit haben“, hatte Lothar Rödszus seinerzeit der SZ gesagt. Der Psychologe war vor seinem Ruhestand in den Fachkrankenhäusern Großschweidnitz und Arnsdorf tätig – zuletzt als Ärztlicher Direktor. Als Gutachter hat Rödszus zahlreiche Fälle und Tatverdächtige in Sachsen untersucht. Manchen Brandstiftern könne man in der Klinik mit therapeutischen Maßnahmen helfen. Vor allem aber müssten sie beruflich und sozial besser integriert werden, um ihnen Halt in der Gesellschaft zu geben.

Das Anzünden von Papiercontainern gilt gewöhnlich als Sachbeschädigung, auf die eine Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre Haft stehen. Jugendliche kommen oft nur mit Arbeitsstunden davon. Anders ist es, wenn das Feuer auf Fahrzeuge oder Gebäude übergreift – dann drohen bis zu zehn Jahre Haft. So kassierte auch der Bautzener Feuerteufel eine hohe Strafe: Er wurde 2014 zu drei Jahren Gefängnis verurteilt – unter anderem deshalb, weil am Ende nicht nur Container brannten, sondern auch Autos und ein Wohnmobil.

Links zum Thema Eine Spur der Verwüstung

In allen Fällen drohen ermittelten Tätern hohe Schadensersatzforderungen. „Die Kosten jedes Einsatzes sind unterschiedlich“, erklärt Riesas Stadtsprecher Uwe Päsler, „je nach eingesetztem Personal, Fahrzeug, den gefahrenen Kilometern, der notwendigen Technik und der Dauer des Einsatzes.“ Allein für jedes Fahrzeug werden dabei 60 bis 150 Euro fällig – pro Stunde.

Die Kosten auf die Täter umzulegen, sei bisher „in seltenen Einzelfällen“ gelungen, sagt Päsler. Aber meist stehe man vor der Frage, ob sie überhaupt das Geld dafür haben. Mit dem Feuerwehreinsatz sind aber längst noch nicht alle Kosten gedeckt. Auch die Papiercontainer müssen ausgewechselt werden. Das wird ebenfalls nicht ganz billig, sagt Thomas Schiefelbein, Geschäftsführer von Remondis Elbe-Röder. Rund 200 Euro könne man für die größeren Modelle kalkulieren. Ärgerlich sei das vor allem aus Verbrauchersicht, „weil diese Kosten ja am Ende umgelegt werden“.

Auch der Austausch dürfte Zeit in Anspruch nehmen. Der muss laut Schiefelbein nun von den Hauseigentümern beim Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal beantragt werden. „Wie lange es genau dauert, bis alle Container ersetzt sind, ist schwer zu sagen. Insbesondere, weil diesmal so viele betroffen sind.“ Auf schnellen Ersatz in dieser Größenordnung sei man nicht vorbereitet. Wahrscheinlich werde man also zunächst an jedem Standort eine Tonne zur Verfügung stellen. Gut möglich, dass erst in zwei Monaten alle Container ersetzt sind, schätzt Schiefelbein.

Zeugenhinweise telefonisch an 03514832233

zur Startseite