Spree-TV besiegt Elbe-Fernsehen In der Kolumne „Sächsisch betrachtet“ verrät SZ-Redakteur Gunnar Saft, was ihn so richtig sauer werden lässt und warum er vor dem Fernseher heult.

Gunnar Saft © Robert Michael

ICH bin so sauer! Da geht in Sachsen zurzeit alles drunter und drüber, da stapeln sich Gags und Spannung quasi kiloweise auf den Straßen und trotzdem liegen unsere gewählten Politikdarsteller in der Kategorie Unterhaltungsshow weiter ganz klar hinter den Superstars aus Berlin, die seit Jahren unangefochten glänzen. Serien wie „Mutti hilft – vielleicht aber auch nicht“, „Horst, das Bayern-Monster aus dem All“ oder „Die wilde rote Horde jagt Gregor G.“ sorgen stets für Top-Quoten. Und bei uns? Höchstens mal Herzschmerz mit MDR-Dokus wie „Stanis langer Weg zurück“ oder Staunen bei „Doktor Unland repariert ihre Steuererklärung“. Ansonsten aber: Gähn!!

WAS habe ich dagegen vor der Glotze geheult, als die grüne Bundes-Diva Katrin Göring-Eckardt jetzt in der Schlussszene der Seifenoper „Jamaika oder Bitterfeld“ ins Mikro hauchte: „Wir wollen, dass in den nächsten vier Jahren jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weiß: Wir werden uns weiter für sie einsetzen!“ Großes Kino! Ihr Spruch auf dem Grünen-Parteitag in Berlin sorgte tagelang für Staus im Internet, weil ihn alle immer wieder hören wollten. Und was lief im Regierungskanal Dresden? Die Staatskanzlei präsentierte wie gewohnt „Das Wetter von vorgestern – wenig Fakten, keine Hintergründe“. Dazu neue Folgen der von Sachsens Baumärkten unterstützten Sendung „Rumbasteln mit SPD-Martin“. Gefallen hat mir eigentlich nur die neueste CDU-Komödie „Hilfe Liebling, ich habe die Lehrer verbeamtet!“ Selten so herzlich gelacht.

zur Startseite