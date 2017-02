Spree führt Hochwasser In Schirgiswalde wurde die erste Alarmstufe ausgerufen. Das Landeshochwasserzentrum hat eine Warnung herausgegeben.

Spree in Schirgiswalde, Blick von der Brücke am Gondelteich. © Katja Schäfer

Der Spreepegel in Schirgiswalde hat am Dienstagmorgen kurzzeitig die erste Alarmstufe erreicht. Durch die Schneeschmelze und durch Regen stiegen der Wasserstand und die Durchflussmenge stark an. Ab 6 Uhr wurde ein Wasserstand von 280 Zentimetern und damit die erste von vier Alarmstufen erreicht. Gegen 8 Uhr wurde der Höhepunkt von 285 Zentimetern gemessen. Danach fielen die Werte wieder und verließen ab 9 Uhr den kritischen Bereich. Am Vormittag wurde dann am Spree-Pegel Bautzen-Weite Bleiche die Alarmstufe eins erreicht. Höchststand war dort gegen 13 Uhr. Das Löbauer Wasser stieg am Dienstagmorgen am Pegel in Gröditz zwar auch deutlich an, aber ohne eine kritische Höhe zu erreichen.

Das Landeshochwasserzentrum Sachsen hat für die Spree eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Darin heißt es, dass sich die Wasserstände an den Oberläufen bis Mittwoch mit Schwankungen im Bereich der Alarmstufe eins bewegen werden. Unterhalb der Talsperre Bautzen wird zwar auch ein Ansteigen der Pegelstände erwartet, aber voraussichtlich keine Alarmstufe erreicht. (SZ/ks)

www.hochwasserzentrum.sachsen.de

zur Startseite