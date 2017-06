SPD verliert an Zuspruch im Osten Seit Mitte Mai sei die Zustimmung von 20 auf 15 Prozent Zustimmung gefallen, ergab eine Untersuchung des Meinungsforschungsinstitutes Insa

Die SPD hat laut einer Umfrage in Ostdeutschland deutlich an Zuspruch eingebüßt. Seit Mitte Mai sei die Zustimmung von 20 auf 15 Prozent Zustimmung gefallen, ergab eine Untersuchung des Meinungsforschungsinstitutes Insa im Auftrag der Zeitschrift „Super Illu“. Dagegen legten CDU und Linke um jeweils sechs Prozentpunkte zu: Die Christdemokraten könnten danach mit 34, die Linkspartei mit 25 Prozent rechnen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre.

Die Spitzenkandidatinnen beider Parteien, Angela Merkel und Sahra Wagenknecht, verzeichneten die höchsten Zuwächse bei der Frage, welchen Politikern die Wähler am meisten vertrauen. Die AfD steht nach der Umfrage bei zwölf Prozent und verlor drei Prozentpunkte. Insa befragte am 22. Juni laut Zeitung 833 Wahlberechtigte in den sechs östlichen Bundesländern einschließlich Berlin.

Bundesweit liegt die SPD derzeit in Umfragen bis zu 16 Prozentpunkte hinter CDU und CSU. Im jüngsten „Stern-RTL-Wahltrend“ erreichten die Sozialdemokraten beispielsweise nur noch 23 Prozent, die Union legte auf 39 Prozent zu. Im aktuellen „Politbarometer“ des ZDF kommt die SPD auf 25, die Union auf 39 Prozent. (dpa)

