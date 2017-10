SPD verlangt Mehrausgaben Vor der Wahl des neuen Regierungschefs fordert der Koalitionspartner einen Kurswechsel. Details verrät der Parteichef nicht.

Mit konkreten Forderungen an den Koalitionspartner hält sich SPD-Chef Martin Dulig zurück. Er werde ohne „rote Linien“ oder detaillierte Wunschliste in die Gespräche mit der CDU gehen, sagte Dulig am Freitag in Dresden. Ob die SPD-Fraktion Tillichs Wunschkandidaten Michael Kretschmer im Landtag wählt, hänge davon ab, ob dieser zu völlig neuen Lösungsansätzen in der Landespolitik bereit sei, heißt es etwas nebulös. Im Wesentlichen geht es Dulig, der auch Wirtschaftsminister in der Koalition mit der CDU ist, um mehr und besser bezahltes Personal in Schulen, Kitas und Polizei, höhere Investitionen in die Verkehrsnetze sowie bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege. Einige dieser Themen sind, mit erheblichen Mehrausgaben des Landes verbunden.

Ob es deshalb einen Nachtragshaushalt geben müsse, lässt Dulig offen. Er habe anders als die CDU keine grundsätzlichen Einwände gegen Nachtragshaushalte, sagte er. Noch stehe aber gar nicht fest, dass das notwendig sei. Darüberhinaus will Dulig mit Kretschmer auch über größere Gestaltungsspielräume der Kommunen verhandeln. Pauschale Finanzzuweisungen sollen dazu beitragen, dass die Stadt- und Gemeinderäte in einem begrenzten Rahmen selbstständig über Investitionen entscheiden können.

Die CDU habe bereits signalisiert, dass sie die aktuellen Probleme in Sachsen ähnlich beurteile wie die SPD, sagte Dulig. Jetzt müssten sich beide Parteien darüber verständigen, ob sie auch bei den Lösungen übereinstimmen. Ein erstes Treffen zwischen ihm und Kretschmer sei bereits vereinbart. Nach den Vorstellungen der CDU soll der neue Ministerpräsident am 13. Dezember im Landtag gewählt werden.

