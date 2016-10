SPD plant Politik des Zuhörens Die SPD in Sachsen will als Lehre aus der bislang versäumten Aufarbeitung der Nachwendezeit auf die Menschen zugehen. Eine Reaktion auf AfD und Pegida ist das laut Gleichstellungsministerin Petra Köpping nicht.

Die SPD in Sachsen macht sich Sorgen um die Zunahme von Rechtspopulismus im Freistaat. Darauf reagiert die Partei nun. Gleichstellungs- und Integrationsministerin Petra Köpping fordert, Versäumnisse aus der Zeit nach der Wende aufzuarbeiten. Zugleich wollen die Sozialdemokraten auf die Menschen im Land zugehen und sich mit deren Sorgen auseinandersetzen. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erklärt Petra Köpping, warum die Politik das Thema erst 26 Jahre nach der Wiedervereinigung öffentlich angeht.

Warum kommt das Thema erst jetzt aufs Tapet?

Ich glaube, dass durch das letzte Jahr - was die Flüchtlingspolitik betrifft - eine größere öffentliche demokratische Bewegung in Gang gekommen ist. Auf der einen Seite kommen heute viele Leute zu unseren Veranstaltungen. Wir haben die Veranstaltungen auch schon vor zehn Jahren angeboten. Da waren die Räume leer. Insofern haben wir jetzt einen Resonanzboden, wo man über die Themen reden kann und uns Viele zuhören oder auch ihre Geschichten erzählen. Dadurch, dass Menschen die SPD oder andere Parteien verlassen, sich vielleicht Rechtspopulisten wie der AfD zuwenden, müssen wir gegensteuern. Ich denke, zu spät ist es nicht, wenn es auch spät ist.

Ist die neue Offenheit eine Reaktion auf AfD-Erfolge und Pegida?

Wer mich persönlich kennt weiß, dass es nicht neu ist. Ich habe das immer so gehandhabt, dass ich sehr offen über diese Dinge gesprochen habe. Aber Anfang der 1990er Jahre mussten sich vielleicht die Menschen erstmal um ihre Probleme kümmern. Das hat deren Kapazitäten gebunden, so dass sie sich der Demokratie oder der gesellschaftlichen Entwicklung nicht so geöffnet haben. Jetzt - aus meiner Sicht durchaus durch die Flüchtlingskrise ausgelöst - sagen sie: Stopp, so nicht weiter! Deswegen glaube ich, dass auch wir sagen müssen: Stopp, so nicht weiter! Jetzt hören wir doch mal zu! Und wenn wir zugehört haben, müssen wir Lösungen suchen.

Die SPD möchte den Menschen mehr zuhören. Das macht die AfD auch. Was wollen sie anders machen?

Die Lösung anbieten. Also nur mit dem Stift durch die Straßen zu laufen und aufzuschreiben, was den Menschen nicht gefällt, ist das eine. Das ist das, was die AfD aus meiner Sicht macht. Wir möchten dafür die Lösungen anbieten. Das tun wir auch zur Zeit. Sie hören immer wieder, dass es um die Rentendiskussion geht in Berlin. Das sind Berliner Themen, die gesetzt werden müssen. Dass es darum geht, wie kann ich Lohngleichheit erreichen bei Mann und Frau - also mein Thema. Themen wie Gleichheit und Gerechtigkeit müssen wir besetzen. Das ist das, was viele bei der SPD vermisst haben. Das muss wieder eine unserer wichtigsten Aufgaben werden.

Ihr Vorstoß ist auch verbunden mit Kritik an früheren CDU-Regierungen in Sachsen. Wie hat ihr Koalitionspartner darauf reagiert?

Eigentlich weiß mein Koalitionspartner, wie ich bin und wie ich ticke. Ich habe vor kurzem eine Landtagsrede genau zu diesem Thema gehalten. CDU-Abgeordnete sind danach zu mir gekommen und haben gesagt, ich hätte ihnen aus dem Herzen gesprochen. Das Thema berührt uns schon alle. Ich will nicht nur auf einen zeigen und sagen: Der hat es verbockt oder der hat es falsch gemacht. Sondern ich glaube, dass es jetzt gemeinsam darum gehen muss, diese Aufgaben zu lösen. Denn eines vereint uns wirklich, die CDU und uns: Dass wir uns Gedanken machen um steigende Rechtspopulisten-Zahlen.

ZUR PERSON: Petra Köpping (58) ist in der schwarz-roten Regierungskoalition in Sachsen seit 2014 Ministerin für Gleichstellung und Integration. Die Staats- und Rechtswissenschaftlerin war sieben Jahre lang Bürgermeisterin der Gemeinde Großpösna bei Leipzig sowie von 2001 bis 2008 Landrätin des Kreises Leipziger Land. (dpa)

