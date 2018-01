SPD-Chef warnt vor Spaltung der Partei Die Debatte um eine Große Koalition polarisiert die SPD auch in Sachsen. Martin Dulig bittet um Fairness.

Martin Dulig © dpa

Dresden. Sachsens SPD-Vorsitzender Martin Dulig ist angesichts der Debatte über eine erneute Große Koalition besorgt über die Zerrissenheit der Partei. Die Diskussion habe das Potenzial, die Partei zu spalten, sagte Dulig am Dienstag in Dresden. Am Sonntag entscheidet ein Sonderparteitag in Bonn darüber, ob die SPD Koalitionsverhandlungen mit der Union aufnimmt. Das Ergebnis der Vorgespräche mit CDU und CSU ist auf heftige Kritik gestoßen.

Dulig sagte, er könne zurzeit nicht vorhersagen, wie die Abstimmung ausgehen wird. Er sei persönlich für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Seine Auslandsreisen als sächsischer Wirtschaftsminister hätten ihm vor Augen geführt, wie wenig die EU derzeit der rasanten technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung Chinas entgegenzusetzen habe. Trotz aller Bauchschmerzen halte er es deshalb für geboten, in der gegenwärtigen Lage Regierungsverantwortung zu übernehmen. Er könne auch nicht erkennen, inwiefern die SPD in der Opposition automatisch an Stärke gewinnen würde.

Die sächsische SPD, die auf dem Sonderparteitag nur über neun Delegiertenstimmen verfügt, ist wie andere Landesverbände in dieser Frage gespalten. Laut einem MDR-Bericht haben sich sechs Delegierte bereits auf ein Nein festgelegt. Generalsekretärin Daniela Kolbe lehnt eine Große Koalition ebenfalls ab. Am Donnerstag wird auf einer nicht öffentlichen Mitgliederkonferenz in Chemnitz über das Thema diskutiert. Dulig appellierte an Befürworter und Gegner, die Motivation der jeweils anderen Seite nicht infrage zu stellen oder sich gegenseitig sozialdemokratische Ideale abzusprechen. Das Sondierungspapier müsse zudem als Gesamtpaket beurteilt werden. (SZ/lot)

