SPD-Chef Dulig lässt die Arbeit der Polizei überprüfen Viele Bürger vertrauen beim Thema Kriminalitätsbekämpfung eher der CDU. Die SPD will das ändern und lässt sich künftig von Experten beraten.

Martin Dulig © dpa

Die sächsische SPD will sich stärker um die Innere Sicherheit kümmern und hat deshalb eine Expertenkommission für die Themen Polizei, Justiz und Verfassungsschutz eingesetzt. SPD-Chef Martin Dulig, der auch stellvertretender Ministerpräsident ist, sagte am Donnerstag, die neun Fachleute unter Vorsitz des früheren Berliner Innensenators Ehrhardt Körting (SPD) werden ihn künftig beraten. Seine Partei wolle nicht nur meckern, sondern bei diesem zentralen Thema auch Antworten geben. Es gehe darum, sich mit der CDU auf Augenhöhe auseinanderzusetzen.

In dem Expertenbericht, der Ende dieses Jahres vorliegen soll, wird es auch um das sächsische Polizeigesetz gehen. Die SPD hat sich bisher nicht festgelegt, ob und wann eine Überarbeitung aus ihrer Sicht sinnvoll ist.

Mitglieder der Kommission sind unter anderem der Kriminologe Christian Pfeiffer, Professor Gisela Färber von der Hochschule Speyer sowie ehemalige sächsische Richter und Polizeibeamte.

Körting sagte, Hauptaufgabe sei es, zu prüfen, ob alle Sicherheitsbehörden in der Lage seien, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Immer nur mehr Personal zu fordern, sei keine Lösung. Die Expertengruppe werde stattdessen der Frage nachgehen, wie die Polizei ihre Aufgabe erledige. Auffällig sei in Sachsen, dass die Kriminalität im ländlichen Raum unterschiedlich hoch sei. Mängel gebe es, wie der Fall des syrischen Terroristen Dschaber al-Bakr gezeigt habe, offenbar auch in der Führungskultur der Polizei. Weitere Themen sind die Wirkung von Videoüberwachung sowie die Einführung von Körperkameras in der Polizei. Auch für Justiz und Strafvollzug sollen Reformvorschläge erarbeitet werden.

Dulig sprach sich dafür aus, die steigende Kriminalitätsbelastung durch Zuwanderer nicht zu verharmlosen, aber auch nicht für Hetze zu missbrauchen. Die aktuellen Zahlen sollten nüchtern ausgewertet werden. Kriminalität sei in der Regel jung und männlich, sagte Körting. Wer wie Kanzlerin Angela Merkel aus nachvollziehbaren humanitären Gründen Hunderttausende Flüchtlinge ins Land lasse, dürfe die Bürger mit den damit verbundenen Belastungen nicht allein lassen.

