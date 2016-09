Sparsame Sachsen Der Freistaat weist weiterhin die geringste Verschuldung aller Bundesländer auf. Vor allem die Kommunen bauen ihren Schuldenberg ab.

Die Gemeinden und Kreise in Sachsen haben im ersten Halbjahr 2016 ihren Schuldenberg deutlich abgebaut. Ende Juni wiesen sie eine Verschuldung von rund 3,5 Milliarden Euro auf, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Das waren 17,4 Prozent weniger als zum Jahresbeginn - mit diesem Wert sind die sächsischen Kommunen Spitzenreiter in Deutschland. Bundesweit konnten die Kommunen ihren Schuldenstand um 0,8 Prozent reduzieren.

Das Bundesland hingegen legte bei der Verschuldung um 1 Prozent leicht zu, die Verbindlichkeiten von Sachsen lagen damit in den ersten Monaten des Jahres bei 2,3 Milliarden Euro. Im Gesamtdurchschnitt konnten die Bundesländer ihre Verschuldung um 0,9 Prozent verringern. Dennoch weist Sachsen mit Abstand die geringste Verschuldung von allen Ländern auf. (dpa)

