Sparkassenhäuschen gesprengt

Das Sparkassenhäuschen wurde vollkommen zerstört. © Rocci Klein

Eine laute Detonation riss die Bewohner der Carl-Maria-von-Weber-Straße in Bischofswerda in der Nacht zu Donnerstag aus ihrem Schlaf. Gegen 3.50 Uhr haben unbekannte Täter ein Sparkassenhäuschen samt Geldautomaten in die Luft gesprengt. Die Teile liegen weit verstreut auf dem Weg und der Straße. Die Geldkassetten wurden gestohlen. Die Sprengung hat außerdem den Kontoauszugsdrucker und dem gesamten Pavillon in Mitleidenschaft gezogen. Die Kreissparkasse geht von einem Totalschaden aus. Die Schadenshöhe liegt im sechsstelligen Bereich. Der entwendete Bargeldbetrag liegt ebenfalls im sechsstelligen Bereich.

Verletzt wurde durch die Detonation niemand.

Die Spurensicherung der Kriminalpolizei war vor Ort und sichert alle Spuren von der Sprengung. So soll auch herausgefunden werden, welcher Sprengstoff verwendet wurde.

Der Standort in Bischofswerda Weberstraße wurde erst vor einem Jahr komplett neu gestaltet und mit neuester Technik ausgerüstet. Deshalb werden die Täter auch wenig Freude an dem Geld haben. Dank neuester Sicherheitstechnik haben sich viele der Geldscheine bei der Sprengung rot eingefärbt. Beim Berühren der Geldscheine überträgt sich die Farbe auf die Finger und hält sich hartnäckig. Es wird sehr schwierig werden, die Geldscheine in Umlauf zu bringen. Hier bittet die Polizei um besondere Aufmerksamkeit. Wenn rot verfärbte Geldscheine vorgelegt werden, sollte unbedingt die Polizei informiert werden.

Wann der Selbstbedienungsstandort wieder in Betrieb gehen kann, ist derzeit völlig offen. (szo)

Hinweise an die Polizei unter Telefon: 03591 3560

