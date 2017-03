Sommerliches Frühlingserwachen in Sachsen Temperaturen von bis zu 23 Grad sind an diesem Freitag drin. Dass dieser Frühlingstag eigentlich schon fast als Sommertag durchgehen könnte, deutete sich schon im Dresdner Morgennebel an.

Als sich um kurz vor 7 Uhr am Freitagmorgen die ersten Sonnenstrahlen vorsichtig ihren Weg ins Dresdner Elbtal bahnten, hatten sie es noch schwer. Nebel umhüllte die Pfeiler am Blauen Wunder und der Fernsehturm lag auch noch im Dunst. Eine gute halbe Stunde später hatte der sich dann aber größtenteils verzogen. Spätestens als die Sandsteinfassaden der Altstadt das Licht der Morgensonne reflektierten, war klar: Es wird wirklich der angekündigte Sommertag im Frühling.

Am Morgen lagen die Temperaturen in Dresden noch bei 8 Grad. Mittags soll das Thermometer auf 21 Grad, am Nachmittag auf bis zu 23 Grad steigen - und das alles bei fast wolkenlosem Himmel. So warm und sonnig wie in Dresden wird es auch im übrigen Sachsen. Görlitz bekommt 21 Grad, Bautzen 19 und Leipzig 22. Mancherorts könnten sich nur ein paar kleine Wölkchen am Himmel zeigen, so die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Das Ausgehwetter hält in Sachsen wohl auch noch am Samstag an. Laut DWD werden bei überwiegend Sonne und nur wenig Wolken erneut Temperaturen von um die 20 Grad erwartet. Das sommerliche Intermezzo ist am Sonntag jedoch schon wieder vorbei. Die Meteorologen kündigen eine Kaltfront an und prognostizieren Regen, teils auch Gewitter und Temperaturen zwischen 10 und 19 Grad. Wer kann, sollte das Wetter also am besten jetzt genießen. (fsc)

