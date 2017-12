„Solide Finanzen sollen Sachsens Markenzeichen bleiben“ Finanzminister Matthias Haß (CDU) über Bereiche, in die mehr investiert werden könnte, zur Lehrerverbeamtung und den Grenzen des Geldausgebens.

Seit dieser Woche ist Matthias Haß (CDU) neuer sächsischer Finanzminister. Zuletzt in Berlin arbeitend kennt er sich in der Verwaltung des Freistaates jedoch gut aus. Er war hier viele Jahre lang auf verschiedenen Posten erfolgreich tätig. © Robert Michael

Herr Haß, wo genau steckt in Ihnen der „harte Hund“, als der Sie vom Ministerpräsidenten vorab öffentlich angekündigt worden sind?

Ich habe klare Prinzipien. Das begleitet mich schon mein ganzes Berufsleben. Das heißt, es gibt Grundlinien, die ich immer vertrete und von denen ich auch nicht abweiche. Das sind nicht viele, aber die gelten eben auch für das neue Amt, welches ich jetzt übernommen habe.

Was ist es denn, von dem Sie auch als Minister nie abweichen würden?

Bezogen aufs neue Amt ist das ganz klar die solide Finanzpolitik, die für den Freistaat Sachsen längst ein Markenzeichen ist. Hierzulande ist bundesweit ein vorbildlicher Finanzkurs gefahren worden, der unter Georg Milbradt begonnen hat. Und diese nachhaltige Finanzpolitik hat vieles überhaupt erst ermöglicht: Investitionen in Kitas, Schulen, Straßen und vieles andere. Die Solidität sächsischer Finanzen zu erhalten, ist ein ganz wichtiger Punkt für mich.

Dennoch haben Sie nach ihrer Ernennung angedeutet, dass in einigen Bereichen wie Bildung oder Sicherheit künftig doch mehr Geld fließen soll – so wie es zuvor auch vom Ministerpräsidenten in Aussicht gestellt wurde. Widerspricht das nicht schon dem Grundsatz von strikter Sparsamkeit?

Die Finanzpolitik ist, um es einmal mit der Fußballsprache zu sagen, so etwas wie der Mittelfeldmotor. Sie hat eine dienende Funktion für die gesamte Politik. Dabei müssen wir natürlich Rahmenbedingungen einhalten, die wir von der Einnahmenseite gesetzt bekommen, also insbesondere von den Steuereinnahmen. Auf der anderen Seite gibt es innerhalb einer Regierung selbstverständlich Politikschwerpunkte. Die heißen für uns in den kommenden Jahren Bildung und Sicherheit. Auch das Thema ländlicher Raum ist sehr wichtig und der Schwerpunkt Digitales gehört dazu. Die Finanzpolitik wird dort ihre Beiträge leisten. Wie groß die im Einzelnen sind, hängt auch von den Wünschen der anderen Ressorts ab und wird das Ergebnis ganz normaler Haushaltsverhandlungen sein.

Wünsche sind ein gutes Stichwort: Wenn man nun sagt, hier und da können wir tiefer in die Kassen greifen, haben Sie auch einen Stöpsel, damit plötzlich nicht alles Geld davon fließt?

Ich weiß nicht, ob die Botschaft, wir können dem Finanzminister jetzt tiefer in die Taschen greifen, der richtige Zungenschlag ist. Wir müssen schon aufpassen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Wenn wir jetzt mit den von mir genannten Politikfeldern kluge Schwerpunkte setzen wollen, dann kann es nicht zahllose weitere geben. Allein aus dem Begriff Schwerpunkt folgt schon, dass es nur wenige sind.

Sie kennen natürlich Sachsens Haushaltszahlen, die sich in den letzten Jahren positiv entwickelt haben. Wo sehen Sie uns heute im Bundesvergleich: Als ein reiches Ostland, ein Schwellenland zu westdeutschen Finanzverhältnissen oder etwas ganz anderes?

Wir haben nach wie vor eine große Diskrepanz, eine Schere zwischen Ost und West. Damit können wir uns nicht zufriedengeben. Wir müssen uns fragen, wie sich diese Schere schließen lässt. Wenn der Bund und die Geberländer dem über den Finanzausgleich Rechnung tragen, sind das letztlich alles nur Hilfsinstrumente. Das Land weiter voranbringen können wir nur mit Innovationen, Verbesserungen der Infrastruktur und jeder Maßnahme, die zur einer Steigerung der Wirtschaftskraft beiträgt.

Sachsen zielte stets auf einen langfristigen Abbau seiner Schulden: Es gibt ein Verschuldungsverbot in der Landesverfassung, dazu werden jedes Jahr 75 Millionen Euro getilgt? Ihr Vorgänger wollte die Schulden zuletzt sogar noch viel schneller verringern, was planen Sie?

Ich habe mir nach ein paar Tagen im Amt davon noch kein vollständiges Bild machen können. Künftig hängt das vor allem von der allgemeinen Entwicklung ab. Und es ist abhängig von den politischen Zielen, die sich die Staatsregierung in den kommenden Wochen vornehmen wird. Die Schuldentilgung ist auf jeden Fall eines dieser Ziele. Für die Zukunft des Landes ist es natürlich immer positiv, wenn die Tilgungsquote hoch ist.

Ministerpräsident Kretschmer hat ihr Haus als neues „Ermöglichungs-Ministerium“ bezeichnet. Ist das für Sie ein Fluch oder eher eine Herausforderung?

Ich nehme diese Bezeichnung durchaus an, wenn man sie so versteht, dass wir damit sinnvolle Projekte der Staatsregierung möglich machen und dabei die soliden Finanzen beachten. Letztlich ist jedes andere Ministerium in diesem Sinne allerdings ebenfalls ein „Ermöglichungs-Ministerium“. Das Finanzministerium hat dabei aber sicher eine wichtige zentrale Rolle.

Dazu gleich der Praxistest: Hat Ihr Haus genug Geld, um eine eventuelle Lehrerverbeamtung zu bezahlen oder nicht?

Bei allen Zahlen, die bisher in Umlauf sind, handelt es sich um Finanzierungsmodelle, die noch nicht bis zum Ende durchgerechnet worden sind. Fest steht nur, dass das Geld, welches man für eine Aufgabe einsetzt, für andere Politikfelder nicht zur Verfügung steht.

Was halten Sie grundsätzlich von mehr Verbeamtungen?

Ich würde stattdessen etwas anderes ins Zentrum rücken: Im Kern geht es doch um die Frage, wie wir mehr junge Lehrer für den Schuldienst in Sachsen gewinnen und den Unterricht an den Schulen absichern. Das Problem besteht jetzt für einige Zeit. Hierfür müssen wir Lösungen finden. Das muss ein Gesamtpaket mit verschiedenen Aspekten sein. Zu sagen, Verbeamtung ja oder nein, halte ich für verkürzt. Damit besteht das hohe Risiko, dass wir das eigentliche Problem aus den Augen verlieren.

Das Gespräch führte Gunnar Saft.

