Sofort Bares gegen Schlaglöcher Um Straßen, Rad- und Gehwege ist es an vielen Orten schlecht bestellt. Die Stadt handelt jetzt, muss aber Geld anfassen, das anders eingeplant war.

Nichts Neues für Meißner Autofahrer: An vielen Straßen stören tiefe Löcher den reibungslosen Verkehr. Die Stadt will möglichst schnell reagieren. © Andreas Weihs

Gerade erst musste der Bauhof der Stadt die Poststufen und damit eine wichtige Fußgängerverbindung zum Poetenweg wegen des schlechten Zustands der Treppen schließen. Sie warten vorerst auf Reparatur. In ähnlich desolatem Zustand sind auch viele andere Gehwege, Nebenstraßen oder Radwege in Meißen.

Damit diese weiter genutzt werden können, muss die Stadt tätig werden. „Als Baulastträger ist es unsere Pflicht, der Gemeinde eine sichere Infrastruktur bereitzustellen, das gilt für die Straßen und Gehwege der Stadt“, sagte dazu Stadtbauamtsleiter Dirk Herr in der jüngsten Stadtratssitzung. Handlungsbedarf besteht, weil eine Bestandsaufnahme des Straßenzustandes viel mehr und teilweise stärkere Schäden ergeben habe, als das in den letzten zwei bis drei Jahren der Fall gewesen sei. „Schuld sind relativ kurze und häufige Frost-Tau-Wechsel im Winter in Verbindung mit Niederschlag und tiefen Temperaturen“, berichtete Herr. Besonders desolat seien die in den vergangenen 30 Jahren weder ausgebauten noch instand gesetzten Stadtstraßen. Als Beispiel nannte Herr die Leipziger oder Oberspaarer Straße sowie den Kalkberg.

Laut aktuellen Zahlen hat sich die Stadt Meißen insgesamt um etwa 100 Kilometer Straßennetz, die dazugehörigen Rad- und Gehwege sowie teilweise um circa 40 Kilometer Feldwege nebst Gehwegen an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen zu kümmern. Eile ist nun geboten. Denn schon im Februar dieses Jahres hatte die Meißner Stadtverwaltung ein Schreiben des Freistaats auf dem Tisch liegen; darin eine Anfrage, ob es wichtige Straßen- und/oder Brückenbauvorhaben gebe. Falls ja, könnten Fördergelder dafür in Aussicht gestellt werden – aber nur wenn ein zügiger Antrag gestellt werde. 123 500 Euro sind als Zuschuss im Gespräch.

„Für dieses Jahr haben wir diesbezüglich bereits Asphaltarbeiten an der Kohrockstraße, der Heinrich-Freiträger-Straße, der Kändler- oder Zscheilaer Straße beauftragt", erklärte Dirk Herr. Hinzu gekommen seien außerdem die Instandsetzung der Heinrich-Heine-Straße und die Reparatur der Poststufen. Insgesamt kosten diese Arbeiten zusammen fast 80 000 Euro. Um die nun festgestellten Schäden an anderen Straßen zu beheben, muss die Stadt zu einem Großteil selbst draufzahlen. Nach ersten Kalkulationen machen die übrigen 47 000 Euro des Freistaats nur etwa ein Fünftel der benötigten Summe aus. „Wir sind deshalb in der Situation etwa 200 000 Euro bereitstellen zu müssen“, erläuterte Dirk Herr. Etwa 40 000 Euro könnten aus der Liquiditätsreserve kommen. Der Rest müsse aber vorläufig von anderen Projekten abgezogen werden.

Auf Anfragen einiger Stadträte zu einer möglichen Alternative antwortet Herr: „Wenn wir das Geld jetzt nicht ausgeben, könnten wir die Schäden erst 2018 oder 2019 beheben.“ Diese Variante sahen 17 der 19 anwesenden Stadträte als nicht tragbar an und stimmten der nicht eingeplanten Ausgabe zu. Die restlichen, dafür nötigen etwa 160 000 Euro setzen sich aus abgezogenen Mitteln für Reparaturen an der Neugasse, der Zscheilaer Straße und der Wilsdruffer Straße/ S 177 zusammen. Bei der Neugasse werden nun 91 000 Euro , bei der Zscheilaer Straße 20 000 Euro und bei der S 177 etwa 50 000 Euro zunächst nicht verbaut und für dringendere Arbeiten eingesetzt. Herr machte aber deutlich, dass der größte Posten (Neugasse) nichts an dem Gesamtbudget für den grundhaften Ausbau der Straße ändere, diese Pläne also nicht betreffe. Das Geld wäre nur für vorherige Ausbesserungen des Asphalts verwendet worden.

