So wurde der Terrorverdächtige verhaftet Innenminister Ulbig nennt die Festnahme einen großartigen Erfolg. Viele haben daran ihren Anteil.

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) spricht von einem großartigen Erfolg. Den Sicherheitsbehörden sei es durch die Festnahme des Syrers Dschaber A. gelungen, „wieder einmal“ einen Anschlag zu verhindern. Und der Präsident des Landeskriminalamtes, Jörg Michaelis, gibt zu: „Uns ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen.“ Tatsächlich gehen die Ermittler von einem professionell handelnden Täter aus. Dass er gefasst und verhaftet werden konnte, hat die Polizei aber auch couragierten Bürgern zu verdanken. Die SZ erläutert die Einzelheiten.

Welche Erkenntnisse haben die Behörden über Dschaber A.?

Der 22-jährige Syrer ist am 19. Februar 2015 in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in München registriert worden, sagte Ulbig am Montag in Dresden. Einen Tag später sei er nach Chemnitz gekommen, wo er einen Asylantrag gestellt habe. Dem sei am 19. Juni stattgegeben worden. Die Anerkennung als Flüchtling ist zunächst wie üblich auf drei Jahre befristet worden. Zuletzt wohnte er in Eilenburg im Landkreis Nordsachsen. Der zweite Verdächtige ist ein 33-jähriger Syrer. Sein Asylverfahren fand in Nordrhein-Westfalen statt. Im Juli dieses Jahres sei er nach Chemnitz gezogen.

Warum ist die Festnahme des Syrers in Chemnitz gescheitert?

Der Hinweis auf den Wohnort des Beschuldigten sei von den Nachrichtendiensten gekommen, erläuterte LKA-Präsident Michaelis. Da die Polizeibeamten nicht genau wussten, in welcher Wohnung sich Dschaber A. aufhielt, gingen die Beamten zunächst verdeckt auf die Suche. Nachdem die Wohnung identifiziert worden war, entschied sich die Polizei, den Mann im Freien zu fassen. Ein Zugriff im Gebäude sei ein unkalkulierbares Risiko gewesen. Dann habe eine männliche Person das Haus verlassen. Der Aufforderung, stehen zu bleiben, sei der Mann nicht nachgekommen. Nach einem Warnschuss sei ihm die Flucht gelungen. Michaelis verwies auf die 30-kg-schwere Schutzausrüstung der SEK-Beamten. Anschließend evakuierte die Polizei die angrenzenden Wohnungen und stürmte die verdächtige Unterkunft.

Wer sind die Männer, die den Beschuldigten der Polizei übergaben?

Nach der gescheiterten Festnahme wurde der Beschuldigte europaweit zur Fahndung ausgeschrieben. Drei Landsleute des Beschuldigten haben ihn schließlich der Polizei übergeben. Michaelis schilderte den Hergang: Bereits wenige Stunden nach dem Fahndungsaufruf habe sich ein Zeuge auf dem Polizeirevier Leipzig-Südwest gemeldet und Handyfotos präsentiert. Die Polizei könne den Mann in seiner Wohnung abholen, er sei überwältigt und gefesselt worden. Beamte hätten den Verdächtigen dann festgenommen. Michaelis bat die Medien, die Hinweisgeber nicht zu gefährden.

Warum zieht der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich?

Die Bundesanwaltschaft verdächtigt den Syrer, einen islamistisch motivierten Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff in Deutschland geplant und konkret verabredet zu haben. Wegen der besonderen Bedeutung des Falls sei die Übernahme durch die Bundesjustiz geboten. Die Karlsruher Behörde hat derzeit 120 Verfahren wegen islamistischen Terrors auf dem Tisch. Nach Anklageerhebung könnte der Strafprozess gegen Dschaber A. vor dem Oberlandesgericht Dresden stattfinden.

Können Asylbewerber in Deutschland nicht gründlicher überprüft werden?

Experten weisen darauf hin, dass Sicherheitsüberprüfungen im eigentlichen Sinne des Wortes gar nicht möglich sind. Der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Hansjörg Geiger, erläuterte auf tagesschau.de, dass die meisten Flüchtlinge aus Ländern kommen, über die kaum Informationen vorliegen. Bestimmte Städte und Regionen gelten nach seinen Angaben als riskant und es gebe bereits Erfahrungen mit bestimmten Papieren und Fälscherwerkstätten. Das seien aber häufig nur Anhaltspunkte. Unerlässlich sei die Kooperation mit ausländischen Nachrichtendiensten, die wie der deutsche BND spezielle Zugänge und Möglichkeiten hätten.

Welche Schlussfolgerungen zieht die Regierung aus diesem Fall?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schließt Konsequenzen nicht aus. „Wir müssen alles Menschenmögliche tun, notfalls dann auch die Gesetze verändern, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten“. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat vorgeschlagen, im Aufenthaltsgesetz den Haftgrund „Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“ einzuführen, um die Abschiebung zu erleichtern. Unionspolitiker fordern zudem, bei der Prüfung eines Asylantrags die Geheimdienste stärker einzubeziehen.

