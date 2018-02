So will Sachsen seine Staatsstraßen retten Sachsen katalogisiert seine Straßen und will den Zustand vor allem auf dem Land verbessern. Motto: Erhalt vor Neubau.

Ein Ende der blinden Betonierwut, oder ist das Strategiepapier am Ende doch nur Flickschusterei? © dpa

Das Papier nennt sich „Ausbau- und Erhaltungsstrategie“. Dennoch gehe es bei Sachsens Staatsstraßen künftig zuerst um Erhalt vorhandener Infrastruktur und dann erst um Aus- oder gar Neubau, beteuert Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) am Freitag bei der Präsentation jenes Handlungsrahmens bis zum Jahr 2030. Er spricht von „Paradigmenwechsel“. Nun würden Steuergelder gezielt und bedarfsgerecht eingesetzt, könnten vor allem auf dem Land mehr Straßen erhalten werden.

„Nach mehrmaligen Ankündigungen hat der Staatsminister endlich geliefert“, kommentiert Marco Böhme, Mobilitätexperte der Linken im Landtag. Das 90 Seiten starke Werk zeigt, wie das Landesgeld für Straßen, Brücken und Tunnel künftig verteilt werden soll. Für ihren Erhalt stünden jährlich rund 54 Millionen Euro, für Verbesserungen gut 66 Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kämen bis zu 25 Millionen Euro für den bedarfsgerechten Ausbau.

Wie ist der aktuelle Zustand von Sachsens Staatsstraßen?

„Bis auf wenige Lückenschlüsse ist das sächsische Staatsstraßennetz bedarfsgerecht fertiggestellt“, heißt es im Vorwort des Strategiepapiers. Allerdings gebe es „dringenden Handlungsbedarf“. Denn von den rund 4 600 Kilometern Staatsstraße befinden sich 45 Prozent in einem schlechten Zustand und benötigen bauliche oder verkehrsbeschränkende Maßnahmen. Ferner sind zwölf Prozent der Brücken marode.

Worum geht es in der Ausbau- und Erhaltungsstrategie 2030?

Mit dem Papier gibt es erstmals konkrete Kriterien für den Erhalt und Ausbau von Staatsstraßen. Dafür wurde das Netz von derzeit rund 4 600 Kilometern (für 2025 sind 4 800 Kilometer prognostiziert) nach Verkehrsbedeutung und -nutzung in Kategorien eingeteilt: Kernnetz S1 (über 5 000 Fahrzeuge täglich, 925 Kilometer), erweitertes Kernnetz S2 (mittlere Bedeutung, 1 926 Kilometer), sonstiges Netz S3 (verbindet kleinere Orte, 1 924 Kilometer). Innerhalb der Netzklassen gibt es drei weitere Prioritäten je nach Dringlichkeit.

Was ist neu an dem Handlungsrahmen aus dem Ministerium?

Neben der Katalogisierung betonen die Verfasser und Verkünder die künftig geltende Kaskade „Erhaltung vor Ausbau, Ausbau vor Neubau“. Das sei „schon lange keine Neuigkeit, erst recht keine politische Innovation mehr“, moniert Die Linke im Landtag. Sie sei schlicht eine „demografische, finanzielle, umweltpolitische und einer zunehmenden Änderung der Lebenseinstellung entsprechende Notwendigkeit“.

Was ist der Unterschied zwischen Ausbau und Erhaltung?

Beim Ausbau werden Straßen so instand gesetzt, dass zwei Lkw ohne Probleme aneinander vorbeifahren können. Beim Erhalt bleibt es beim vorhandenen Querschnitt der Fahrbahn. Es geht dort lediglich um einen befahrbaren Zustand.

Was kostet der Erhalt der Staatsstraßen pro Jahr?

Um den Erhaltungszustand auf dem aktuellen Niveau zu halten, sind laut Dulig jährlich etwa 40 Millionen Euro für die Straßen und 14 Millionen Euro für Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände nötig. Das Budget verteile sich künftig nach dem Verteilungsschlüssel 25 Prozent (S1), 40 Prozent (S2) und 35 Prozent (S3) auf die jeweilige Netzklasse. Für den bedarfsgerechten Ausbau seien jährlich 20 bis 25 Millionen Euro zusätzlich zu veranschlagen.

Was bedeutet dieser Verteilungsschlüssel in der Praxis?

Damit werden die Gelder laut Dulig „gerechter verteilt als je zuvor“. Das Motto „Wer am lautesten ruft, bekommt seine Straße gebaut“, sei vom Tisch. Es gebe jetzt klare und nachvollziehbare Regeln. Insbesondere das nachgeordnete S-3-Netz werde aufgewertet. Immerhin sei gut ein Drittel des Gesamtbudgets für solche Straßen auf dem Land vorgesehen. Allerdings ist das Netz auch mehr als doppelt so groß als das S-1-Netz mit nur wenig geringerem Etat.

Wird nun mehr und schneller gebaut als vorher?

Mehr eher nicht, denn die Kapazität der Umleitungsstrecken ist begrenzt – wie die Akzeptanz bei Verkehrsteilnehmern, Anliegern und Gewerbetreibenden. Laut Ministerium braucht es vor allem bei größeren Maßnahmen Vollsperrungen. Die Sanierung einer zehn Kilometer langen Straße sei von März bis Oktober unter Vollsperrung preiswerter, als wenn über vier Jahre gestreckt je 2,5 Kilometer im Sommer gebaut würden. Um die Saison auszulasten, müsse Bauen auch außerhalb der Ferien möglich sein. Die Mehrkosten für den Schülerverkehr müsse das Land tragen.

Wer profitiert am meisten von der neuen Herangehensweise?

Nach Aussage des Ministers profitieren alle Regionen. Allerdings erwarte er „eine deutliche Verschiebung von S1 und S2 hin zu S3. „Keine Straße, gleich welcher Kategorie, wird aufgegeben“, versichert der Minister. Mit der Fokussierung auf vorhandenen Straßenraum soll der Aufwand bei Baurechtsverfahren maßgeblich reduziert werden. Das Personal im zuständigen Landesamt werde um 40 Stellen aufgestockt.

Wie viel Geld erhalten die Landkreise zum Unterhalt der Staatsstraßen?

Im Doppelhaushalt des Freistaates standen beziehungsweise stehen den Landkreisen für Unterhaltung und Instandsetzung der Staatsstraßen 24,6 Millionen Euro 2016 sowie 23,1 Millionen Euro 2017 zur Verfügung. 2018 sind es 22,2 Millionen Euro.

Was sagen die Kritiker zur vorgestellten Strategie?

Die Linke im Landtag sieht einen „inventarisierten Bericht, aber kein strategisches Konzept“. Die Staatsregierung unterhalte mit der Kategorie S3 viele „Straßen, die nach ihrer Funktion und Verkehrsbedeutung keine Staatsstraßen sind“. Einige verliefen gar parallel in wenigen Kilometern Abstand. Untersuchungen der TU Dresden hätten gezeigt, dass Staatsstraßen um fast die Hälfte überdimensioniert seien und zu teuer geplant würden. Die Grünen sehen einen „Schritt in die richtige Richtung“. „Endlich verabschiedet sich der Freistaat von der blinden Betonierwut der CDU-geführten Landesregierungen“, sagt Verkehrsexpertin Katja Meier. Wegen des schlechten Zustands der Bestandsstraßen dürfe der Ausbau nur Ultima Ratio sein, „es sei denn, es sollen insbesondere außerorts fehlende Rad- und Fußwege angebaut werden“. Für Staatsstraßen, die in Ortschaften ertüchtigt werden, fordern die Grünen grundsätzlich den Bau von Gehwegen.

Was sind die nächsten Schritte bei der Umsetzung der Richtlinie?

Das Programm wird bereits in diesem Jahr ansatzweise berücksichtigt. Mitte des Jahres erfolgt eine Aktualisierung des Erhaltungsbedarfs auf Basis neuer Daten, die alten waren von 2013. Derzeit werden die nötigen Gelder für den Doppelhaushalt 2019/20 angemeldet. Ab 2019 soll die Strategie voll umgesetzt werden. Eine Zustimmung des Landtags ist nicht erforderlich. Die Strategie sei „kein starres Instrument“, betont Dulig. Bei ihrer Anwendung würden sich neue Fragen ergeben. Daher werde sie kontinuierlich weiterentwickelt.

zur Startseite