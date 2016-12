So viele Wohnungseinbrüche wie noch nie Inzwischen gibt es täglich mehr als ein Dutzend Delikte – die Aufklärungsquote sinkt dagegen.

Dresden. In den vergangenen knapp elf Jahren registrierte die sächsische Polizei insgesamt 35 734 Wohnungseinbrüche. Das gab Innenminister Markus Ulbig (CDU) jetzt in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Landtagsfraktion bekannt.

Aus den Angaben geht außerdem hervor, dass es dabei im Zeitraum von 2006 bis zum September dieses Jahres nahezu ununterbrochen einen Anstieg bei diesen Delikten gegeben hat. Hält dieser Trend an, verzeichnet der Freistaat zum Jahresende 2016 einen neuen Rekordstand sowohl bei der Anzahl der Wohnungseinbrüche als auch bei dem Wert der dabei gestohlenen Gegenstände. So wurden in diesem Jahr bis zum Stichtag 30. September bereits 3 630 Wohnungseinbrüche erfasst und Sachen im Gesamtwert von 6,27 Millionen Euro gestohlen. Im gesamten Jahr 2006 waren es dagegen noch 2 227 Einbrüche mit einem Schaden von 2,5 Millionen Euro. Die Aufklärungsquote sank seitdem von 35,7 Prozent auf 20,4 Prozent.

Aktuell besonders stark betroffen sind die Stadt und der Landkreis Leipzig, wo pro Kopf der Bevölkerung die meisten Einbrüche verübt werden. Es folgen Dresden und Chemnitz sowie die Landkreise Nordsachsen, Görlitz und Mittelsachsen. Bei der deutlichen Mehrheit der ermittelten Tatverdächtigen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Zuletzt stieg allerdings vor allem der Anteil von Tatverdächtigen aus Ländern wie Tunesien, Tschechien oder Georgien leicht an.

Auf SZ-Anfrage verweist Innenminister Ulbig auf ein erst kürzlich mit dem Freistaat Bayern vereinbartes Kooperationsprogramm. Ziel sei es, bei der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen der oft über Ländergrenzen hinweg agierenden Täter enger zusammenzuarbeiten. Neben einem Informationsaustausch seien vor allem gemeinsame Fahndungs- und Kontrollaktionen geplant. Eine solche Vereinbarung hatte Bayern zuvor mit Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz getroffen – und damit gute Erfahrungen gemacht. So ging die Zahl der Wohnungseinbrüche in Bayern zuletzt entgegen dem Deutschlandtrend um fast neun Prozent zurück. „Auch wenn Sachsen bei der Zahl der Einbrüche ebenfalls unter dem bundesweiten Schnitt liegt, sind unsere Zahlen doch fast doppelt so hoch wie in Bayern. Ich bin mir sicher, dass wir von der Zusammenarbeit profitieren“, sagt Markus Ulbig. (SZ/gs)

