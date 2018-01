So viele Richter auf Probe wie seit Jahren nicht

Was für ein Trauerspiel. Die superwichtigen Jurastudenten und anschliessenden Praktikanten beim Staat mit dem Ziel mit etwa 35 Jahren bei hohen Bezügen auf die Pensionierung zuzusteuern, sind ihrem Ziel ein Stück näher. Ich hätte die Hoffnung, dass sich ein paar der Staatsanwaltspraktikanten zu im Leben stehenden Persönlichkeiten entwickeln würden. Nur von wem in der sächsischen Justiz könnten sie was lernen. Sicher von den Glücksrittern, welche nach der Wende in den alten Bundesländern überflüssig waren.