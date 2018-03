So viele Grippekranke wie noch nie 19 Menschen im Alter zwischen 63 und 91 Jahren sind bisher gestorben. Nach Ansicht der Behörden ist der Höhepunkt erreicht.

Dresden. Die Grippewelle hat in Sachsen offenbar ihren Höhepunkt erreicht. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht der Landes-untersuchungsanstalt hervor. Demnach wurden seit Saisonbeginn fast 17 000 Influenza-Fälle im Freistaat gemeldet – so viele wie noch nie seit der Einführung des Infektionsschutzgesetzes im Jahr 2001. Allein in der vergangenen Woche kamen 4 215 neue Fälle dazu. Vier weitere Menschen starben an den Folgen der Erkrankung. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich damit auf 19: zwölf Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 63 und 91 Jahren. Bis auf etwa vier Prozent der Betroffenen hatten alle Erkrankten keine Schutzimpfung.

Die Ausmaße der Grippewelle machen inzwischen nicht nur Hausärzten, sondern auch den Krankenhäusern zu schaffen – allerdings nicht überall gleich, wie eine Umfrage der SZ ergab. Besonders dramatisch ist die Situation am Dresdner Uniklinikum. Bis zu 20 Patienten kommen täglich mit Grippesymptomen in die Notfallambulanz – entweder von sich aus, mit dem Rettungswagen oder per Überweisung vom Hausarzt. Die Folge: In den Zimmern wird es eng, Betten stehen auf den Fluren. Geplante Behandlungen werden mittlerweile verschoben. Ähnlich sieht es an den Oberlausitz-Kliniken in Bautzen und Bischofswerda aus. Laut Geschäftsführung liegt die Bettenauslastung derzeit bei 93 Prozent. Zweibettzimmer werden mit einem dritten Bett belegt, es kommt zu längeren Wartezeiten, OP-Termine werden verlegt. Jeder dritte Mitarbeiter ist krankgeschrieben.

Die Mehrheit der befragten Krankenhäuser spricht von einer angespannten Situation, auf die ganz verschieden reagiert wird. Am Krankenhaus St. Carolus in Görlitz wurde eine Station vorübergehend geschlossen, um das Pflegepersonal zur Entlastung anderer Mitarbeiter einzusetzen. An den Helios-Weißeritztalkliniken in Freital wurde eine sogenannte Influenza-Station mit 27 Betten eingerichtet. Am Städtischen Klinikum Dresden nutzt man die Gelegenheit, OP-Termine vorzuziehen, wenn Patienten erkrankt sind und nicht wie geplant behandelt werden können. (mit dpa)

